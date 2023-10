FRANKFURT (dpa-AFX) - Einen Tag nach Bekanntgabe des Deutschen Buchpreises wird an diesem Dienstag die Frankfurter Buchmesse eröffnet. Zum Festakt am Abend (17.00) hat sich unter anderem Natasa Pirc Musar, die Präsidentin des Ehrengastlands Slowenien, angekündigt.

Bei der Eröffnungs-Pressekonferenz am Vormittag (11.00) geht es um die Lage der Buchbranche und ihre Hausausforderungen. Mittags (12.15) wird der Ehrengastland-Pavillon Sloweniens eröffnet. Mehr als 4200 Aussteller aus 95 Ländern haben sich angemeldet. Die Ticketverkäufe liegen nach Angaben der Messeverantwortlichen über denen von 2019. Damals waren mehr als 300 000 Besucher nach Frankfurt gekommen.

Es ist die 75. Buchmesse seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Messe öffnet am Mittwoch zunächst für Fachbesucher und am Wochenende auch für das Publikum. Traditioneller Höhepunkt zum Abschluss ist am Sonntag die Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels - diesmal an den indisch-britischen Autor Salman Rushdie./DP/jha/