FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Bayer-Aktie in ihre "Equity-Ideas"-Liste aufgenommen. Die Einstufung wurde auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 59 Euro belassen. Analyst Peter Spengler geht davon aus, dass der neue Vorstandschef des Pharma- und Agrarchemiekonzerns spätestens zur nächsten Hauptversammlung im April 2024 ein eigenes strategisches Konzept vorlegen wird. Bill Anderson müsse die Probleme des Risikoabschlags fu?r Glyphosat infolge der Sammelklagen in den USA und des Bewertungsabschlags fu?r das Segment Consumer Health lösen, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem seien Börsengänge der beiden Segmente vorstellbar, um das Risiko fu?r die Bayer-Aktionäre zu reduzieren, die Bewertung zu verbessern und die Verschuldung zu senken./edh/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2023 / 08:56 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2023 / 09:00 / MESZ

