AI GRC von Konfer soll Unternehmen bei der Abbildung, Messung und Verwaltung ihrer gesamten KI-Assets in Übereinstimmung mit NIST AI RMF, EU AI und anderen kürzlich verabschiedeten Compliance-Gesetzen unterstützen.

Konfer, ein im Silicon Valley ansässiges KI-Unternehmen, gab heute den Start von Konfer AI GRC (Governance, Risiko und Regelbefolgung in Bezug auf künstliche Intelligenz) bekannt, das ein Governance-by-Design-Framework für die kontinuierliche Einhaltung von Vorschriften bietet, um die Einführung von KI in Unternehmen zu beschleunigen. Auf der Grundlage generativer KI wandelt Konfer Richtlinien und Vorschriften in Governance-Kontrollen um und erstellt ein Governance-Playbook. Es unterstützt Unternehmen dabei, alle ihre KI-Assets (Daten, Modelle und Anwendungen) abzubilden, die Risikolage der Assets in Echtzeit gemäß dem Governance-Playbook zu messen und die Konformität dieser Assets mit KI- und anderen Vorschriften zu bewerten.

"Da Unternehmen zunehmend KI-Initiativen in ihren digitalen Transformations- und Skalierungsprozess aufnehmen, ist es für sie unerlässlich geworden, zu wissen, wie alle ihre KI-Assets Modelle, Apps und Daten zusammenwirken und wie sie zusätzliche Risiken für ein Unternehmen mit sich bringen", sagt Debu Chatterjee, CEO von Konfer. Chatterjee war der erste Leiter für KI-Engineering bei ServiceNow, nachdem sein Unternehmen, DxContinuum, 2017 von ServiceNow [NYSE:NOW] übernommen wurde.

"Wir sind das Problem von außen nach innen angegangen", sagt Dr. Baskar Jayaraman, ebenfalls Mitbegründer von DxContinuum. "Wir haben Governance- und Compliance-Vorgaben in Produktregeln umgewandelt und die generative KI zur Skalierung der Produktleistung genutzt. Aktivitäten in Bezug auf Governance und Compliance können nun von Wochen auf Stunden reduziert werden, und zwar dauerhaft."

Weltweit legen Industriekonsortien und gesetzliche Organisationen komplexe Compliance-Anforderungen fest, die auf ihre jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind einzigartig, unterschiedlich und komplex, um die kleinsten Details zu verstehen. Diese Vorschriften werden weiter zunehmen, ebenso wie die Unternehmensressourcen. Ein standardisierter Ansatz senkt die Kosten, ohne die Wettbewerbsfähigkeit und Innovation zu beeinträchtigen.

"Das Produkt hilft den Compliance- und Rechtsbeauftragten eines Unternehmens sowie anderen an KI-Initiativen beteiligten Akteuren, interne Kontrollpunkte zu erstellen, die auf ihre jeweiligen Unternehmen zugeschnitten sind, und sicherstellen, dass sie der sich ständig verändernden KI-Compliance-Landschaft entsprechen", so Chatterjee weiter.

"Der Konfer Confidence Score wurde wie der FICO®-Score entwickelt, um Führungskräften in Unternehmen zu helfen, KI-Governance-Entscheidungen zu treffen, die sich auf ihre Marke, ihr Kundenengagement und ihre Marktperspektive auswirken", fügt Jayaraman hinzu.

Über Konfer: Konfer mit Sitz in Milpitas, Kalifornien, ist ein mit Risikokapital finanziertes KI-Unternehmen, das als erstes Unternehmen Governance-Workflows entwickelt, die den komplexen KI-Governance-Gesetzen auf der ganzen Welt entsprechen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231017490184/de/

Contacts:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:marketing@konfer.ai