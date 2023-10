Die Übernahme von Pioneer Natural Resources durch ExxonMobil unterstreicht die wachsende Attraktivität von U.S. Schieferöl, das im Laufe der Zeit umweltfreundlicher und rentabler geworden ist. Es war schon immer weniger den geopolitischen Risiken ausgesetzt, die derzeit in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rücken. Infolgedessen dürfte sich die Konsolidierung in der Schieferölindustrie fortsetzen oder sogar noch beschleunigen. Die Deutsche Rohstoff wird mit einem Abschlag von 75% auf den Kaufpreis der Pioneer-Transaktion gehandelt, und bei dieser Bewertung könnte die DRAG sogar ein attraktives Ziel werden. AlsterResearchs Analysten bekräftigen ihr KAUFEN-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Deutsche%20Rohstoff%20AG





