Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -Der digitale Buchclub "Les elounge mit Libby" fördert die Liebe zur Bibliothek für Libby-AppDeutsche Bibliotheksnutzer haben sich in die Libby-Bibliothekslese-App verliebt. Die hoch bewertete, allumfassende Bibliothekslese-App für E-Books, Hörbücher und Zeitschriften wird von über 400 deutschen öffentlichen Bibliotheken genutzt und wurde von OverDrive entwickelt, der führenden digitalen Leseplattform für Bibliotheken weltweit. Bis zum 30. September haben Bibliotheken drei Millionen digitale Titel im Jahr 2023 ausgeliehen, was einem Anstieg von 46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Verlage profitieren von der erhöhten Sichtbarkeit ihrer Bücher und den direkten Ausgaben der Bibliotheken, die im gleichen Zeitraum um 25 Prozent gestiegen sind.Ein Faktor, der zum Erfolg der Bibliothek beiträgt, ist Leselounge mit Libby, ein landesweiter digitaler Buchclub, der nicht nur das Lesen, sondern auch gemeinschaftliche und gemeinsame Erfahrungen hervorhebt. Im März 2023 lasen fast 4.000 Bibliotheksbesucher den ausgewählten Titel der Leselounge mit Libby, die im Apple App Store eine durchschnittliche Bewertung von 4,8 hat und sowohl von Apple als auch von Google Play als Editor's Choice ausgezeichnet wurde.Die nächste Titelauswahl von "Leselounge mit Libby" ist der Spannungsthriller Zum Bösen verurteilt, veröffentlicht von SAGA Egmont. Das E-Book und Hörbuch wird vom 30. Oktober bis zum 13. November kostenlos für öffentliche Bibliotheken und Benutzer von Libby zur Verfügung stehen, begleitet von einer integrierten Marketingkampagne, um die Sichtbarkeit des Titels zu erhöhen und das Engagement der Benutzer zu fördern."Bei Hunderttausenden von Titeln, die jedes Jahr erscheinen, kann es für die Leser schwierig sein, die Bücher zu finden, die sie lesen sollen," sagte Signe Olesen, Chefredakteurin von Saga DE. "Die Leselounge war ein fantastischer Katalysator für Gespräche über unser Buch. Das Programm war ein entscheidendes Element unserer Werbestrategie."OverDrive hat in seine europäischen und deutschen Serviceteams investiert, und die Vizepräsidentin für globale Bibliotheken und Bildung, Claudia Weissman, ist eine gebürtige Deutsche und Befürworterin von Bibliotheken. "Ich bin in Hamburg aufgewachsen und habe viele Tage mit meiner Mutter und Schwester in der Hamburger Stadtbibliothek verbracht, nur fünfzehn Minuten vom Haus entfernt, in dem meine Mutter noch immer wohnt," sagte Weissman. "Heute bin ich stolz darauf, Teil eines Unternehmens mit erstklassiger Technologie zu sein, das einen einfachen Zugang zu deutschen und weltsprachlichen Materialien aus ihrer öffentlichen Bibliothek ermöglicht."Die Geschichte von Weissman ist eine bekannte Geschichte, die Sie in den Hallen des OverDrive-Hauptsitzes in Cleveland, Ohio, USA, hören werden. OverDrive setzt sich nicht nur auf dem deutschen Markt, sondern auch weltweit für einen gleichberechtigten Zugang zu Büchern ein. Als führender Anbieter von digitalen Inhalten für institutionelle Kanäle verfügt der Katalog von OverDrive über mehr als fünf Millionen E-Books und Hörbücher in 100 Sprachen, darunter 500.000 deutschsprachige E-Books und 63.000 deutsche Hörbücher.Für die kurzen Momente, in denen das Lesen eines Buches nicht möglich ist, gibt es immer noch einen Grund, Libby zu lieben. Viele Bibliotheken bieten auch digitale Zeitschriften und Zeitungen an. Die neue Newsstand-Funktion präsentiert Hochglanzmagazine und Nischenchroniken in einem leicht zu findenden Bereich. Mit nur einem Tippen können Benutzer eine Vielzahl von Zeitschriften abonnieren, die dann in ihren Lesebereich innerhalb der App verschoben werden.Auf der Frankfurter Buchmesse vom 18. bis 21. Oktober trifft OverDrive Verlage, die alle Genres und Sprachen aus der ganzen Welt vertreten. Seit mehr als 20 Jahren ist OverDrive die Quelle für ein bedeutendes Wachstum bei Verlagen für E-Books, Hörbücher, digitale Comics, Zeitschriften, Graphic Novels und andere Medien.Um ein Treffen zu vereinbaren und mehr über OverDrive zu erfahren, senden Sie eine E-Mail an 2023FBF@overdrive.com oder besuchen Sie sie auf der Frankfurt Buchmesse, Hallenstand 5.1 D53.Bibliotheken, die mehr über OverDrive erfahren möchten, können sich unter tfischer@overdrive.com an Tanja Fischer wenden.Informationen zu OverDrive OverDrive ist ein missionsbasiertes Unternehmen, das auf der Seite von Bibliotheken steht. OverDrive wurde 2017 zur Certified B Corp. ernannt und versorgt mehr als 91.000 Bibliotheken und Schulen in 113 Ländern - darunter mehr als 400 in Deutschland - mit dem branchenweit größten digitalen Katalog von E-Books, Hörbüchern, Zeitschriften, Videos und anderen Inhalten. OverDrive unterstützt Bibliotheken und Schulen, indem es den Zugang für alle durch unermüdliches Eintreten für die Branche und konsequente Innovation erweitert. Zu den preisgekrönten Apps und Diensten gehören die Libby -Lese-App für Bibliotheken, die Sora -Lese-App für Studenten, Kanopy, die führende Video-Streaming-App für Bibliotheken und Hochschulen, und TeachingBooks.net, das einen der größten Kataloge mit ergänzenden Materialien zur Verbesserung der Lesekompetenz bietet. 