Bonn (ots) -Die Chancen auf ein sicheres und gesundes Leben sind zwischen den Geschlechtern ungleich verteilt. Das trifft Frauen, Mädchen, aber vor allem Mütter in jedem Alter, in den verschiedensten Lebensbereichen und auf allen Kontinenten. Diese erschwerten Lebensumstände zeigen sich unteranderem beim Zugang zu medizinischer Versorgung in der Schwangerschaft. So sind Komplikationen beim Austragen des Kindes und bei der Geburt nach wie vor die Haupttodesursache bei jungen Frauen. Krisen wie Naturkatastrophen, Kriege oder die Corona-Pandemie haben die Ungleichheiten noch verstärkt.Die Gründe hierfür sind vielfältig: Oft verlieren Mütter und Frauen in Krisensituationen schützende Strukturen wie das Zuhause oder den Arbeitsplatz. Während ihre Männer auf der Suche nach Arbeit häufiger an andere Orte ziehen, bleiben Kindererziehung, Pflege und Versorgung von Angehörigen häufig den Frauen überlassen."Mütter stehen in Entwicklungs- und Schwellenländern sowie in Kriegs- und Krisengebieten vor großen Herausforderungen und sind oft auf sich alleine gestellt", sagt Manuela Roßbach, geschäftsführende Vorständin von "Aktion Deutschland Hilft". "Sie sind in vielen Lebensbereichen benachteiligt und - neben den Kindern - die besonders Leidtragenden.""Aktion Deutschland Hilft" und WDR setzen gemeinsames ZeichenUnter dem Motto: "Der Westen hilft: Gemeinsam für Mütter in Not" wird es in diesem Jahr zur Weihnachtszeit zu einer Fortsetzung der erfolgreichen Spendenaktion mit dem Westdeutschen Rundfunk (WDR) kommen. Bereits 2022 hatte das Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" gemeinsam mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunksender in NRW, damals unter dem Motto "Der Westen Hilft. Gemeinsam gegen den Hunger in der Welt", zu Spenden aufgerufen. Und mit über 10,6 Millionen Euro eine unglaubliche Resonanz erhalten.Im vergangenen Jahr hatte das "WDR 2 Weihnachtswunder. Euer Song hilft" mit 7,4 Millionen Euro den größten Teil der Spendensumme erzielt. Bei der Neuauflage werden in der Woche vor Weihnachten die WDR 2-Moderator:innen Steffi Neu, Sabine Heinrich, Jan Malte Andresen und Thomas Bug für fünf Tage in ein Glasstudio auf den Weihnachtsmarkt in Düsseldorf ziehen, um von dort aus rund um die Uhr live zu senden. Dabei wird fleißig gesammelt. Unter anderem können sich Zuhörer:innen und Zuschauer:innen Songtitel gegen eine Spende wünschen.Spenden kommen 37 Projekten von 20 Bündnisorganisationen zuguteMit dem Geld werden ausgewählte Projekte der Bündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft" unterstützt, die sich speziell für Frauen, Mädchen und insbesondere Mütter engagieren, die in Not geraten sind. Die Projekte werden auf dem afrikanischen Kontinent, in Süd- und Mittelamerika, Südostasien und dem Nahen Osten umgesetzt. Einige Hilfsprojekte gibt es auch in Europa mit einem Schwerpunkt auf die Ukraine. Aus dem Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" beteiligen sich insgesamt 20 Bündnisorganisationen mit 37 Hilfsprojekten an der Aktion. Somit ist sichergestellt, dass die Spendengelder in allen Regionen der Welt eingesetzt werden und Frauen und Mädchen zielgerichtet zugutekommen."Die Charity-Aktion bleibt nicht nur unvergesslich durch die vielen Beiträge des WDR oder das WDR 2 Weihnachtswunder, sondern besonders durch die kreativen, inspirierenden und bewegenden Spendensammlungen", erinnert sich Manuela Roßbach an die Premiere im vergangenen Jahr. "Wir hoffen auch 2023 wieder auf die großartige Unterstützung der Menschen in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus."An die Redaktionen: Für weiterführende Informationen zu den einzelnen Projekten unserer Bündnisorganisationen vermitteln wir Ihnen gerne Gesprächs- und Interviewpartner:innenHier erfahren Sie weitere Hintergrundinformationen zum Thema Hilfe für Frauen & Mütter:https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/fachthemen/hilfe-fuer-frauen/"Aktion Deutschland Hilft", Bündnis deutscher Hilfsorganisationen, nimmt im Rahmen der gemeinsam mit dem WDR initiierten Aktion Spenden entgegen:Spenden-Stichwort: Der Westen HilftIBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (Bank für Sozialwirtschaft)Charity SMS: SMS mit ADH10 an die 8 11 90 senden(10EUR zzgl. üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an Aktion Deutschland Hilft 9,83 EUR)Online spenden unter: www.aktion-deutschland-hilft.de