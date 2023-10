Brixton Metals: Bohrergebnisse vom Goldziel Trapper kommen am Markt gut an

Anzeige / Werbung Das Potenzial auf mächtige Goldvererzung nahe der Oberfläche wurde einmal mehr nachgewiesen. Mit einem deutlichen Kursplus begrüßte der kanadische Markt gestern die Ergebnisse der ersten Bohrungen, die Brixton Metals (WKN A114WV / TSXV BBB) 2023 auf seinem Goldziel Trapper durchgeführt hatte. Trapper liegt rund 7 Kilometer südöstlich von Brixtons Kupferporphyr-Ziel Camp Creek und wird durch eine 4 Kilometer lange, nach Nordwesten verlaufende, geochemische Gold- und Zinkanomalie angezeigt. Diese wiederum ist Teil einer 11 (!) Kilometer langen, geochemischen Anomalie, die von Camp Creek bis zum Trapper-Ziel verläuft. Mit den vorgenommenen Bohrungen, die teilweise hohe Goldgehalte erbrachten, konnte das Unternehmen jetzt die bekannte Trapper-Goldvererzung neigungsabwärts um 250 Meter ausdehnen! Insgesamt umfasste das Trapper-Bohrprogramm 2023 rund 6.625 Meter. Die in der aktuellen Meldung von Brixton abgedeckten 12 Bohrlöcher beziehen sich auf insgesamt 3.027 Meter davon. Die Analyseergebnisse der restlichen elf Bohrungen wird das Unternehmen veröffentlichen, sobald sie vorliegen. Erneut lange Goldvererzungsabschnitte erbohrt Das Highlight der Bohrungen waren dabei Loch THN23-270, das über eine signifikante Mächtigkeit von 98,00 Metern einen durchschnittlichen Gehalt von 0,62 g/t Gold ab nur 98 Metern Tiefe erbrachte. Darin enthalten waren 66 Meter mit 0,8 g/t Gold, 32 Meter mit 1,15 g/t Gold und 6 Meter mit sogar 5,07 g/t Gold. Auch THN23-268 brauchte sich nicht zu verstecken und wies 55,71 Meter mit 0,82 g/t Gold ab 152,29 Metern Tiefe nach. Darunter waren ein Abschnitt von 24,31 Metern mit 0,93 g/t Gold sowie ein Intervall von 7,00 Metern mit im Mittel 2,67 g/t Gold. (Weitere ausgewählte Bohrergebnisse gibt es in der Originalmitteilung des Unternehmens." Christina Anstey, Vice President of Exploration bei Brixton, erklärte denn auch: "Wir sind sehr ermutigt durch die Goldabschnitte, die wir in den weit auseinanderliegenden Step-Out-Bohrlöchern, die bisher auf dem Goldziel Trapper gebohrt wurden, beobachtet haben. Wir freuen uns darauf, in der Saison 2023 über weitere Ergebnisse vom Trapper-Ziel zu berichten." Potenzial auf Oberflächen nahe Mineralisierung abermals demonstriert Brixtons Ziel für die Bohrkampagne 2023 auf Trapper war es, das Ausmaß des Hauptvererzungskorridors entlang der Verwerfungszone Lawless zu testen. Darüber hinaus wollte man Erweiterungsziele untersuchen, die ähnliche strukturelle und geophysikalische Eigenschaften aufweisen. Und die Ergebnisse des Jahres 2023 zeigen bislang einmal mehr das Potenzial auf mächtige Intervalle von Goldvererzung nahe der Oberfläche auf. Da die bislang bekannte Vererzung in mehrere Richtungen offenbleibt, besteht zudem Potenzial, diese noch deutlich auszweiten. Abonnieren Sie jetzt den Goldinvest.de-Newsletter

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG i (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Brixton Metals halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Brixton Metals und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Enthaltene Werte: XD0002747026,CA11120Q3026

