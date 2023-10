Eschborn (ots) -Sportsgeist, Robustheit und Dynamik stehen bei Certina seit Jahren im Vordergrund. Diesen Grundsätzen hat der Schweizer Uhrenhersteller nun eine neue Kollektion gewidmet: Die DS-7 passt perfekt zum aktiven Lifestyle des 21. Jahrhunderts. Von Dreizeigermodell bis Chronograph, von Quarz- bis Automatikwerk bietet die neue Uhrenfamilie eine breite Palette dynamischer Zeitmesser, die mit klarem, modernem Design der Certina Sportuhrentradition ein jugendliches Gesicht verleihen.Eine neue UhrenfamilieDie DS-7 (https://www.certina.com/de/ds-7-sports-now) bringt Sportlichkeit ans Handgelenk! Bei Kennern historischer Uhren könnte ihr Anblick Erinnerungen wecken. Das Design der neuen Produktlinie geht zurück auf ein Modell der 1970er Jahre, das jedoch entschieden modern umgesetzt wurde - mit dynamischen Linien, modischen Details und maximaler Widerstandsfähigkeit. Gleich zwei Modelle werden zur Premiere vorgestellt: eine automatische Dreizeiger-Version sowie ein Quarz-Chronograph.Klar und fokussiert: Die DS-7 Powermatic 80 (https://www.certina.com/de/watch/ds-7-powermatic-80/c0434072209100)Das mechanische Modell mit Stunden, Minuten, Sekunde und Datum kleidet sich in ein Edelstahlgehäuse von 39 mm Durchmesser. Es wird angetrieben von einem Powermatic-80-Kaliber mit antimagnetischer NivachronTMSpiralfeder, das durch einen Saphirglasboden bewundert werden kann. Auf der Vorderseite bringen bunte Zifferblätter, etwa in Dunkelgrün mit Sonnenschliff, Farbe ins Spiel. Markante Indizes und Zeiger sorgen für Klarheit, die dank umfassender Super-LumiNova®-Beschichtung auch bei Dunkelheit erkennbar ist. Ganz neu entwickelt wurde das Edelstahlarmband, das scheinbar direkt in das Gehäuse übergeht und so den stilvollen und hochwertigen Charakter der Uhr unterstreicht.Edle Sportlichkeit: Der DS-7 Chronograph (https://www.certina.com/de/watch/ds-7-chronograph/c0434173808100)Mindestens genauso sportlich präsentiert sich der neue DS-7 Chronograph mit Precidrive Quarzkaliber im runden Edelstahlgehäuse von 41 mm Durchmesser. Die Anzeigen von Stunde, Minute, kleiner Sekunde und Datum werden durch eine Stoppsekunde aus der Mitte, die Anzeige der 1/10-Sekunde sowie einen 30- Minuten-Zähler ergänzt. Auf der schmalen Lünette bietet eine Tachymeter-Skala die Möglichkeit, unkompliziert Geschwindigkeiten zu messen. Egal, ob mit metallischem Glanz oder ganz cool in gebürstetem Schwarz - diese Uhren sind moderne Klassiker, die man Tag für Tag tragen möchte.Ein Duo für alle FälleAlle Uhren der DS-7 Kollektion punkten mit erhöhter Widerstandsfähigkeit und erstaunlicher Robustheit. Das gewährleistet nicht zuletzt das Konzept der Doppelten Sicherheit, dessen Kürzel sie - wie alle Uhren von Certina - mit Stolz im Namen tragen. Es trägt mit verschiedenen Features wie etwa einer geschützten Krone dazu bei, dass die DS-7 bis zu einem Druck von 10 bar (100 Meter) wasserdicht ist. So beweisen die neuen Uhren Tag für Tag, dass sich Schweizer Präzision, modisches Gespür und sportliche Funktionalität perfekt ergänzen!Die Uhren der neuen DS-7 Familie sind ab Oktober 2023 bei den offiziellen Certina Händlern weltweit und online unter www.certina.com erhältlich.Pressekontakt:Louisa ThiesPublic Relations | CertinaThe Swatch Group (Deutschland) GmbHFrankfurter Str. 20 | 65760 EschbornPhone: +49 6196 88 777 - 1333 | Mail: Louisa.Thies@swatchgroup.comOriginal-Content von: Certina, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159680/5628092