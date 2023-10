DJ PTA-News: Frequentis AG: Verstärkung der Präsenz in Asien mit neuem Büro in Singapur

Wien / Österreich (pta/17.10.2023/13:15) - * Frequentis Singapur feiert 20 erfolgreiche Jahre und eröffnet ein neues Büro, um den Wachstumsplan für Asien zu unterstützen * 2003 gegründet, ist die lokale Niederlassung in Singapur seit 2013 mit Personal ausgestattet und betreut den asiatischen Markt aktiv * Das neue Büro wird als Drehscheibe für Frequentis Asia fungieren und ist Ausdruck des Unternehmensziels, Weltmarktführer bei Lösungen für Kontrollzentralen zu werden

Das neue Büro von Frequentis Singapur wurde am 13. Oktober eröffnet und bedeutet einen wichtigen Meilenstein im Rahmen des anhaltenden Engagements des Unternehmens auf dem asiatischen Markt. Das Büro im Herzen von Singapurs Technologie-Hub, One North, stellt ein substanzielles Investment in die Region dar und spiegelt Frequentis' Engagement im Dienste seiner Kunden und Partner in ganz Asien wider.

Frequentis Singapur ist in den letzten Jahren deutlich gewachsen und hat sich stark weiterentwickelt, mit einem Fokus auf den Bereichen Air Traffic Management (ATM) und Defence sowie den Teilmärkten Maritime und Public Safety als vielversprechende Wachstumsbereiche.

Frequentis Singapur fungiert als Asien-Drehscheibe für das Unternehmen, mit bedeutenden Kunden wie der Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS), der Defence Science and Technology Agency (DSTA), und der Maritime and Port Authority (MPA). Die Zusammenarbeit mit lokalen Systemintegratoren, Geschäftspartnern und akademischen Institutionen spielt eine Schlüsselrolle dabei, das Wachstum in Singapur voranzutreiben und in ganz Südostasien stark aufzutreten.

Ein Highlight des neuen Büros in Singapur ist das ACC Asian Competence Centre, Experience Lab, das die Fähigkeiten von Frequentis' sicherheitskritischen Lösungen präsentiert, einschließlich einer Reihe von Simulatoren für die Flugsicherung und der Frequentis Multimedia-Kontrollraumlösung für Notfalldienste, LifeX. In naher Zukunft werden auch Demos aus den Bereichen Maritime, Dronenmanagement und ATM-Verkehrsoptimierung hinzukommen, die das Engagement des Unternehmens für Innovation und Wachstum unterstreichen.

Kollaborationen wie die Erweiterung des Changi Airports und die Modernisierung von ATM-Systemen sind richtungsweisend für den zukünftigen Kurs von Frequentis in Singapur und der gesamten asiatischen Region. Diese Projekte unterstreichen nicht nur das Engagement von Frequentis in der Region, sondern auch sein Bestreben, die Zukunft der sicherheitskritischen Kommunikations- und Informationslösungen zu gestalten.

"Frequentis freut sich sehr über diesen bedeutenden Schritt in der Stärkung unserer Präsenz in Singapur und ganz Asien. Unser neues Büro in Singapur beweist unser Engagement im Dienste unserer Kunden und Partner hier und wir freuen uns darauf, unsere Beziehungen mit lokalen und regionalen Stakeholder:innen auszubauen und die Branche der sicherheitskritischen Kommunikation langfristig zu prägen", sagt Norbert Haslacher, CEO Frequentis AG.

Zahlreiche Gäste nahmen an der Eröffnungsfeier teil, darunter Dr. Harald Mahrer, Präsident der Österreichischen Wirtschaftskammer (WKO), der österreichische Botschafter in Singapur, Peter Guschelbauer, Sia Kheng Yok, CEO der Association of Aerospace Industries Singapore, und Soh Pho Theen, CANSO APAC Director. Begleitet wurde diese durch offizielle Ansprachen und einer traditionellen Löwentanz-Aufführung.

Über FREQUENTIS Frequentis ist globaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Das börsennotierte Familienunternehmen entwickelt innovative Lösungen in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Bahn, Schifffahrt). Mit einem Marktanteil von 30% ist die Gruppe Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung. Global führend ist Frequentis auch im Informationsmanagement und bei Nachrichtensystemen für die Luftfahrt.

Als Weltkonzern mit etwa 2.200 Mitarbeiter:innen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt Frequentis über ein globales Netzwerk von Gesellschaften und RepräsentantInnen in über 50 Ländern, der Firmensitz ist in Wien. Die Produkte, Services und Lösungen sind bei Kunden an mehr als 45.000 Arbeitsplätzen in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2022 wurde ein Umsatz von EUR 386,0 Mio. und ein EBIT von EUR 25,0 Mio. erwirtschaftet.

Dort, wo Frequentis-Systeme zum Einsatz kommen, sind Menschen für die Sicherheit anderer Menschen und Güter verantwortlich. Lösungen zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

