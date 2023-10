© Foto: Jeff Chiu/AP/dpa



Der Smartphone-Markt in China wächst weiter, doch Marktführer Apple verliert zusehends an Boden. Schlechtes Omen für die bevorstehenden Quartalszahlen oder kein Grund zur Sorge?Wie die Investmentbank Jefferies in einer Analyse schreibt, konnten die Verkäufe von Android-Geräten zweistellig zulegen - angeführt von Huawei, Xiaomi und Honor. Apple hingegen muss einen signifikanten Rückgang der iPhone-Verkäufe hinnehmen, insbesondere seit der Einführung des iPhone 15. "Wir glauben, dass die schwache Nachfrage in China letztendlich dazu führen wird, dass die weltweiten Auslieferungen des iPhone 15 im Jahr 2023 geringer ausfallen werden als erwartet", schreiben die Analysten und fügen hinzu, dass …