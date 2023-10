Digital Check Corp., der weltweit größte Hersteller von Scheck-Scannern und zugehöriger Technologie, kündigte zwei wichtige neue Produkte an, die das Erbe der meistverkauften Scheck-Scanner für die Kassenerfassung und Ferneinzahlung fortführen.

Der TellerScan TS250 ist ein Hochgeschwindigkeits-Scanner mit Mehrfacheinzug, der als Nachfolger des TellerScan TS240 gedacht ist und gleichzeitig Funktionen der beliebten SmartSource Elite-Serie von Digital Check enthält. Zusätzlich zu den höheren Scangeschwindigkeiten für Dokumente ermöglicht der TS250 das Scannen von ID-Karten in Vollfarbe, eine automatische Reinigung und verbesserte 600 dpi Bildsensoren.

Das TS250 unterstützt mehrere APIs und arbeitet entweder über eine Standard-USB-Verbindung oder als Netzwerkgerät mit der RNDIS-Technologie (Remote Network Driver Interface Specification). Mit dem neuen SimpleSwitch-System von Digital Check kann per Tastendruck zwischen USB- und Netzwerkbetrieb gewechselt werden.

Der neue Einzugsscanner CheXpress CX35 basiert auf dem CheXpress CX30, der mit fast einer Million verkaufter Geräte der meistverkaufte RDC-Scanner aller Zeiten ist. Der CX35 verfügt außerdem über eine automatische Reinigung, verbesserte Sensoren und eine optionale RNDIS-Konnektivität, die der CheXpress-Serie erstmals eine Onboard-Netzwerkfähigkeit verleiht.

Im RNDIS-Modus bieten beide Scanner einen Zero-Footprint-Betrieb, bei dem kein Treiber oder API auf dem Host-Computer installiert werden muss. Damit entfallen viele Installations- und Kompatibilitätsprobleme, insbesondere mit macOS- und Linux-Umgebungen.

"Der CheXpress CX35 und der TellerScan TS250 stellen bedeutende Verbesserungen an zwei bewährten Geräten dar, die seit fast fünfzehn Jahren an der Spitze ihres jeweiligen Marktsegments stehen", so Michael Donovan, Vice President of Global Sales bei Digital Check. "Wir wollen das beibehalten, was die Vorgängermodelle so erfolgreich gemacht hat, und mehr als ein Jahrzehnt an neuen Fortschritten einfließen lassen, um Lösungen zu liefern, die die Bedürfnisse unserer Kunden noch viele Jahre lang erfüllen werden."

Weitere Informationen über den neuen CX35 und TS250 finden Sie unter: www.digitalcheck.com/readyfortomorrow.

Über Digital Check Corp.

Digital Check Corp. ist der weltweit führende Anbieter von Scheck-Scannern und Peripheriegeräten für das Bankgewerbe. Weitere Informationen unter https://apsystems.com. TellerScan, CheXpress, SmartSource und Digital Check sind in den USA eingetragene Marken der Digital Check Corp.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231016363056/de/

Contacts:

Paul Rupple,

(847) 446-2285 Durchwahl 129

(331) 248-5640 Mobil

prupple@digitalcheck.com