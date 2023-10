Paris, Frankreich (ots/PRNewswire) -Durch die Fusion mit Intexo Società Benefit, einem der größten und erfahrensten Anbieter von Marktzugangsdienstleistungen in Italien, baut PLG sein aufstrebendes Angebot im strategischen Bereich des Marktzugangs in entscheidendem Maßstab aus und eröffnet Wachstumsmöglichkeiten auf dem europäischen Markt.ProductLife Group (PLG), der spezialisierte globale Anbieter von Regulierungs-, Wissenschafts-, Überwachungs- und Qualitätsdienstleistungen für die Biowissenschaftsbranche, gibt die Übernahme von Intexo Società Benefit bekannt, einem italienischen Beratungsunternehmen, das sich auf regulatorische und Marktzugangsunterstützung spezialisiert hat.Intexo Società Benefit wurde 1976 gegründet und bietet Kunden ein integriertes Angebot für Marktzugang und regulatorische Angelegenheiten, das Zugangsstrategien, Markt- und Kostenträgerrecherche, gesundheitsökonomische Bewertungen, Patientenvertretung, Verhandlungen und Vertragsvergabe, Preisgestaltung und Erstattung sowie strategische Regulierungsvorschriften abdeckt. Die Gruppe ist auf hochinnovative Produkte spezialisiert, darunter Onkologie, Orphan-Arzneimittel und Arzneimittel für neuartige Therapien (Advanced Therapy Medicinal Products, ATMPs).Mariangela Prada, CEO von Intexo, erklärte: "Die Fusion mit PLG schafft die Möglichkeit, eine europaweite Marktzugangsplattform bereitzustellen und gleichzeitig den Weg zur Entwicklung einer globalen Marktzugangsgemeinschaft zu ebnen. Die Fusion mit PLG ergänzt perfekt unser Serviceangebot, indem wir unsere starke lokale Marktkompetenz ausschöpfen und gleichzeitig unseren Kunden eine größere Reichweite bieten. Wir sind gespannt darauf, wie sich diese Möglichkeiten entfalten, da sie unseren Kunden, Teammitgliedern und letztendlich den Patienten große Vorteile bringen werden", so Mariangela Prada."Gemeinsam mit PLG können wir den regulatorischen und Zugangspfad optimieren und mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um das gesamte Entwicklungsprogramm durchzuführen. Für unsere Kunden bedeutet dies ein geringeres Risiko, geringere Kosten, höhere Erfolgsraten und schnellere Markteinführungszeiten. Für den Patienten bedeutet es eine qualitativ hochwertigere Behandlung ohne unnötige Verzögerung", ergänzte sie.Xavier Duburcq, CEO von PLG, kommentierte: "Die Übernahme von Intexo passt zu unserem Ziel, unsere Kompetenz im Bereich Gesundheitsökonomie und Marktzugang zu stärken. Da sich das Tempo der klinischen Entwicklung beschleunigt und die Grenzen zwischen medizinisch, kommerziell, regulatorisch, Zugang und HEOR tendenziell verschmelzen, sehen wir eine enorme Gelegenheit, um für unsere Kunden hochmoderne integrierte Dienstleistungsangebote zu entwickeln.""Die Zusammenarbeit mit PLG bedeutet eine Erweiterung der Unterstützung, die wir unseren Kunden bieten können, beginnend bei unserer Hilfe für italienische Unternehmen bei ihrem Internationalisierungsprozess", sagte Matteo Mantovani, Chairman von Intexo. "Beide Unternehmen verfügen über einen Pioniergeist, einen langjährigen Ruf für wissenschaftliche Präzision und ein hervorragendes Ethos im Kundenservice. Wir sind stolz darauf, eine Rolle bei der Verbesserung der Art und Weise zu spielen, wie Sponsoren Märkte erschließen und das Leben der Patienten verbessern."Emmanuel Riffault, COO von PLG, stellte fest: "PLG und Intexo haben eine gemeinsame Philosophie der Exzellenz und einen bewährten Ruf als strategische Geschäftspartner für Managementteams im Bereich der Biowissenschaften. Durch die Verschmelzung unserer gleichgesinnten Kompetenzpools erweitern wir unser Angebot in allen relevanten Dimensionen der Arzneimittelentwicklung, um den Marktzugang für neue Therapien zu optimieren. Diese Übernahme ergänzt die bereits bestehende Expertengemeinschaft, die wir bei PLG haben, und stärkt die Kultur der Innovation, die wir schätzen."Informationen zur ProductLife Group: Das Ziel der ProductLife Group besteht darin, die menschliche Gesundheit durch die Bereitstellung von regulatorischen und Compliance-Dienstleistungen für die sichere und effektive Nutzung von Gesundheitslösungen zu verbessern. PLG unterstützt Kunden während des gesamten Produktlebenszyklus und kombiniert lokales Know-how mit globaler Reichweite in mehr als 150 Ländern. Das Unternehmen bietet Beratungs- und Outsourcing-Dienstleistungen in den Bereichen Produktentwicklung, regulatorische Angelegenheiten, Qualitätsmanagement und Compliance, Überwachung und medizinische Informationen, die sowohl etablierte Produkte als auch innovative Therapeutika und Diagnostik abdecken.Mit dem Ziel, den Wert, den Menschen und Kunden erhalten, kontinuierlich zu verbessern, engagiert sich PLG für langfristige Partnerschaften, Innovation, Flexibilität und Kosteneffizienz.Weitere Informationen finden Sie auf https://productlifegroup.com/KontaktFabrice GalzinProductLife Group Head of Marketingfgalzin@productlife-group.comIntexo Società BenefitIntexo Società Benefit ist ein Beratungsunternehmen, das Unternehmen des Gesundheitssektors unterstützt, indem es deren regulatorische Angelegenheiten und Patientenzugangsfunktionen mit seiner Erfahrung und seinem tiefgehenden Wissen über die Geschäftsdynamik und den Bedarf unterstützt. Der Kernwert von Intexo ist die Integration von Wissenschaft, regulatorischen Prozessen und Marktdynamik, um das Produkt während seines gesamten Lebenszyklus zu begleiten, den Kontext zu antizipieren und die Chancen in jeder Entwicklungsphase zu nutzen.Das Team von Intexo Società Benefit besteht aus einer Gruppe von Experten aus dem Gesundheitswesen mit einem diversifizierten beruflichen Hintergrund, die über fundierte Erfahrungen sowohl im Unternehmens- als auch im institutionellen Kontext verfügen, und das durch ein Netzwerk ausgewählter Berater und Partner ergänzt wird.