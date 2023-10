Düsseldorf (ots) -Die Kreissparkasse Reutlingen hat die Catering-Sparte des Multiservice-Anbieters Klüh mit der bisher in Eigenregie vorgenommenen Verpflegung ihrer Mitarbeitenden beauftragt. Den unbefristeten Auftrag mit Start zum 1. Februar 2024 erhielt Klüh Catering im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung."Mit Klüh haben wir einen verlässlichen und erfahrenen Partner an unserer Seite", sagt Tobias Weber, Leiter Betriebslogistik bei der Kreissparkasse Reutlingen. "Wir sind sicher, dass das gastronomische Angebot für unsere Mitarbeiter und Gäste in sehr guten Händen liegt und freuen uns auf eine angenehme Zusammenarbeit mit unserer bestehenden Küchenbelegschaft." So wird Klüh Catering im Rahmen des Auftrags das erforderliche Leitungspersonal, bestehend aus Betriebs- und Küchenleitung, bereitstellen, während die Kreissparkasse Reutlingen weiterhin die benötigten Hilfskräfte in den Bereichen Produktion, Ausgabe und Spülen stellt.Zu den von Klüh Catering erbrachten Leistungen gehören Frühstücks-, Mittags- und Zwischenverpflegung sowie die Bewirtung von Konferenzen und Sonderveranstaltungen. Die Tischgäste kommen hierbei in den Genuss einer hochwertigen Gastronomie mit umfangreicher Speisenauswahl, bei der viel Wert auf frische Produkte und eine ansprechende Präsentation gelegt wird. So werden die angebotenen Mittagsgerichte größtenteils frisch vor den Augen der Tischgäste im Front-Cooking-Verfahren zubereitet. Eine Dessertstation, Suppen sowie mehrere Teeküchen runden das Angebot ab.Die Kreissparkasse Reutlingen ist der führende Finanzdienstleister im Landkreis Reutlingen und Teil der Sparkassen-Finanzgruppe, der größten Finanzgruppe Europas und marktführend in Deutschland.Über Klüh:Mit über 30 Jahren Erfahrung bietet der Branchen-Champion nicht nur Catering für Mitarbeitende, sondern auch für Patient*innen, Senior*innen, Reisende, Schul- und Kindergartenkinder und ist im Bereich Care Catering die unangefochtene Nummer 1 der Contract Caterer in Deutschland (Studie gvpraxis 05/2022). Klüh Catering gehört zur Klüh Service Management GmbH, einem international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit fast 58.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern rund 923 Mio. Euro (2022) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304 | j.kerkhoff@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31416/5628170