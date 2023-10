Erfurt (ots) -Die Versorgung einer steigenden Zahl von Pflegebedürftigen in Thüringen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das hat die Landesvorsitzende und Vizepräsidentin des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Margit Benkenstein, zum Auftakt des 8. Pflegekongresses in Erfurt betont."Schon heute führt der Personalmangel zu Belegungsstopps in Pflegeheimen, auch Anfragen nach ambulanten Leistungen müssen immer wieder abgewiesen werden. Aus dem Personalmangel wird gerade ein Angebotsmangel. Steigende Kosten in allen Bereichen gefährden die Pflegeanbieter zusätzlich in ihrer Wirtschaftlichkeit und belasten die Pflegebedürftigen sowie die Sozialämter durch hohe Eigenanteile."Expertinnen und Experten aus Pflege, Krankenkassen, Politik und Wissenschaft diskutierten beim Pflegekongress des bpa, wie die pflegerische Versorgung auch in Zukunft sichergestellt werden kann. Derzeit sind 170.000 Menschen in Thüringen pflegebedürftig, Tendenz stark steigend. "Die privaten Pflegeeinrichtungen übernehmen in dieser Situation weiter Verantwortung", so Benkenstein. In der Pflege seien in Thüringen in den letzten 20 Jahren im Durchschnitt jährlich 1.000 zusätzliche Stellen entstanden.Neben der Ausbildung bleibe auch die Anwerbung internationaler Pflegekräfte und Auszubildender eine wichtige Säule, betonte die bpa-Landesvorsitzende, die im November Ministerpräsident Bodo Ramelow zu entsprechenden Gesprächen nach Vietnam begleitet. "Wir brauchen den Bürokratieabbau bei der Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse und eine Willkommenskultur in der Bevölkerung, damit sich die internationalen Kräfte hier wohl fühlen."Pressekontakt:Für Rückfragen: Thomas Engemann, bpa-Landesbeauftragter, Tel.: 0361/653 86 88, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa Arbeitgeberverband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118969/5628164