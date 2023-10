Abbove, die Technologieplattform für die Vermögensplanung, meldete, dass das Unternehmen zusammen mit Puilaetco und der Quintet Private Bank in die Auswahlliste der Banking Tech Awards 2023 in der Kategorie "Best Bank and Fintech Partnership" aufgenommen wurde. Das von Fintech Futures ins Leben gerufene Programm der Banking Tech Awards würdigt Exzellenz und herausragende Leistungen in der Banken- und Fintech-Branche.

Die Technologie von Abbove gilt als eine der vielversprechendsten Technologien, die es Finanzinstituten ermöglicht, einen umfassenden, ganzheitlichen Ansatz für das Kundenvermögen zu verfolgen und zu skalieren. 2022 entschied sich Puilaetco für Abbove. Ziel der Partnerschaft war es, die Vision der Bank von einer ganzheitlichen Vermögensberatung mit dem Angebot "Richer Life Plan" zum Leben zu erwecken und die Dienstleistungen für ihre Privatgeschäft-Kunden zu digitalisieren.

Die Abbove-Technologie wird von führenden Privatbanken und anderen Finanzorganisationen wie Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Family Offices und Vermögensverwaltern in großem Umfang eingesetzt. Diese Organisationen nutzen sie, um einen globalen Vermögensverwaltungsansatz zu entwickeln, zu organisieren, zu digitalisieren und in ihre Dienstleistungen zu integrieren. Derzeit unterstützen mit Hilfe der Abbove-Plattform über 1.000 Vermögensberater 32.000 Familien in Europa bei der Erreichung ihrer Vermögensziele.

Guillaume Desclée, CEO bei Abbove, kommentiert den Erfolg des Unternehmens wie folgt:

"Abgesehen von der Freude über diese Anerkennung bedeutet diese erfolgreiche neue Partnerschaft, dass die Abbove-Wealth-Technologie zu einem Standard in der Digitalisierung des Privatkundengeschäfts in Europa wird."

Die Gewinner werden bei der diesjährigen Preisverleihung am 30. November in London bekannt gegeben.

Über Abbove

Abbove (früher PaxFamilia) ist ein Wealth Tech-Unternehmen, das eine kollaborative Technologieplattform für die Vermögensplanung entwickelt, die Finanzberater, deren Kunden, Vermögensdaten und Technologie zusammenführt. Ihre Technologie interveniert und digitalisiert Prozesse auf drei globalen Ebenen: um den globalen Vermögenskontext des Kunden zu erfassen, ihm eine passende Lösung oder Beratung zum richtigen Zeitpunkt anzubieten und ihn kontinuierlich in einer langfristigen und verlässlichen Beziehung zu begleiten.

Über Puilaetco und den Richer Life Plan:

Puilaetco ist die belgische Niederlassung der Quintet Private Bank, die in rund 50 Städten in Europa und in Großbritannien tätig ist. Puilaetco wurde 1886 gegründet, hat fast 200 Mitarbeiter und verwaltet ein Vermögen von über 10 Milliarden Euro. Im Jahr 2022 führte Puilaetco ihr Angebot "My Richer Life Plan" ein, das von der Technologie von Abbove unterstützt wird.

