Das schwedische E-Lkw-Startup Volta Trucks muss Insolvenz anmelden. Wie das Unternehmen mitteilt, hat der Vorstand entschieden, Schritte zur Beantragung eines Insolvenzverfahrens in Schweden einzuleiten. Hintergrund ist offenbar die Pleite eines Zulieferers. Die Insolvenz wird aber nicht nur die schwedische Einheit betreffen. Das wichtigste Handelsunternehmen der Gruppe, Volta Trucks Limited, werde zudem in Kürze einen Insolvenzantrag in England ...

