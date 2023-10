DJ Heidelberg kauft in Indonesien zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Heidelberg Materials hat über seine Tochtergesellschaft Indocement eine Vereinbarung über den Erwerb aller Anteile an dem integrierten Zementwerk von PT Semen Grobogan in Zentraljava, Indonesien, unterzeichnet. Das Werk hat 2022 die Produktion aufgenommen. Mit dieser Investition stärkt Heidelberg Materials seine Präsenz in Indonesien, wie das Unternehmen mitteilte. Das Zementwerk Semen Grobogan hat eine Kapazität von 1,8 Mio Tonnen Klinker und 2,5 Mio Tonnen Zement und verfügt über Kalksteinreserven für mehr als 50 Jahre.

Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

