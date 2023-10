Am 24-Autohof Lutterberg an der A7 können Elektroautos jetzt auch netzunabhängig geladen werden. Möglich macht dies im Rahmen eines Pilotprojekts eine Lösung des Startups Greenbox Mobile Energy mit mobilem Batteriespeicher. Mit dem Aufbau, der Integration der Hardware und dem Testen der logistischen Herausforderungen ist die erste Entwicklungsstufe des Projekts erfolgreich abgeschlossen, wie es jetzt in einer Mitteilung des Autohof-Betreibers heißt. ...

