© Foto: Mark Lennihan/AP/dpa



Sowohl die BofA als auch Goldman Sachs haben am Dienstag eine über den Erwartungen liegende Gewinnsteigerung für das dritte Quartal vermeldet. So reagieren die Aktien. Der Nettogewinn der Bank of America (BofA) kletterte um zehn Prozent auf 7,8 Milliarden US-Dollar, was 0,90 US-Dollar pro verwässerter Aktie entspricht, so das Finanzinstitut. Die Gesamteinnahmen erhöhten sich um 2,9 Prozent auf 25,32 Milliarden US-Dollar. Ein wesentlicher Wachstumsmotor war der Nettozinsertrag, der um vier Prozent auf 14,4 Milliarden US-Dollar stieg, etwa 300 Millionen US-Dollar über den Analystenschätzungen. Dies wurde durch die steigenden Zinsen und ein wachsendes Kreditportfolio begünstigt. Die BofA-Aktie …