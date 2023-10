Heritage Mining: Starker Start ins erste Bohrprogramm in der Alcona-Zone!

Anzeige / Werbung

Heritage Mining legt erste Bohrergebnisse om Drayton-Black Lake-Projekt vor. Diese deuten auf jeden Fall Potenzial an.

Goldexplorer Heritage Mining (WKN A3DTM6 / CSE HML) konzentriert sich derzeit auf sein wichtigstes Projekt, die Drayton-Black Lake-Liegenschaft (DBL). Dort hat das Unternehmen drei potenzielle Goldlagerstätten nahe der Oberfläche identifiziert: Alcona Main, New Millennium und Moretti. Jetzt trafen die ersten Bohrergebnisse 2023 von Alcona ein und die lesen sich gleich sehr vielversprechend!

Alcona erstreckt sich laut Heritage über eine Streichlänge von 1 Kilometer, wobei die Goldvererzung über eine Breite von 200 Metern identifiziert wurde. Das erste Bohrprogramm umfasste neun Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.208 Metern und das Unternehmen hat jetzt die Resultate der ersten sechs Bohrung erhalten, die wichtige und erfreuliche Erkenntnisse und Daten lieferten.

Hochgradigster Goldabschnitt auf DBL überhaupt erbohrt



So meldet Heritage signifikante Gold- und Silbererzabschnitte innerhalb breiterer Vererzungszonen in allen sechs Bohrungen. Dabei konnte man gleichzeitig die Alcona-Streichlänge von rund 1 Kilometer sowie das Vorkommen von Gold- und Silbervererzung bis in eine vertikale Tiefe von ca. 145 Metern bestätigen. Damit nicht genug wurde der bislang hochgradigste Vererzungsabschnitt überhaupt gemeldet, der 19,45 g/t Gold und 62,10 g/t Silber über 1,05 ab einer Tiefe von 177,90 Metern erbrachte. Und dieser Abschnitt war in einer 15 Meter mächtigen anomalen Zone - zwischen 174 und 189 Metern Tiefe - mit einem gewichteten Durchschnittsgehalt von 1,48 g/t Gold enthalten.

Die in allen sechs Bohrlöchern nachgewiesenen anomalen Goldzonen variieren in ihrer Mächtigkeit von 8,15 bis 15 Meter und weisen durchschnittliche Gehalte von 0,59 bis 1,48 g/t ab, wobei aber neben dem bereits erwähnten noch zahlreiche weitere, hochgradigere Vererzungsabschnitte nachgewiesen wurden. Unter anderem erbohrte Heritage so:

- 9,14 g/t Gold und 30,63 Silber über 1,00 Meter einschließlich 15,2 g/t Gold und 50,70 Silber über 0,50 Meter (23-002)

- 5,75 g/t Gold und 30,41 g/t Silber über 1,35 Meter ab 70,30 Meter einschließlich 9,75 g/t Gold und 53,30 g/t Silber über 0.75m.

Erste Anzeichen für eine großvolumige Lagerstätte



Kein Wunder also, dass sich Heritage-CEO Peter Schloo äußerst erfreut über die anfänglichen Ergebnisse des ersten eigenen Bohrprogramms auf Alcona zeigt. Wie er ausführt, sind erste, mögliche Anzeichen für eine Goldlagerstätte mit niedrigen Gehalten aber großer Tonnage vorhanden. Darüber hinaus, so Schloo, verfüge das Alcona-Gebiet auch über Potenzial auf hochgradige Vorkommen. Angesichts des ganzjährig möglichen Zugangs zum Gelände und der Nähe zu Infrastruktur, sei Alcona damit ein idealer Kandidat für eine zweite Erkundungsphase im Winter.

Wie Herr Schloo erklärte, stehen die Ergebnisse für die letzten drei Bohrungen des aktuellen Programms (7, 8 und 17) noch aus. Doch: "Wir sind sehr gespannt auf die Bohrlöcher 7 und 8, da sie eine sehr vielversprechende Mineralisierung aufwiesen, sodass wir ein Step-Back-Bohrloch von Bohrung 7 (Bohrloch 17) zum Bohrprogramm hinzufügten, das ebenfalls auf eine unerwartete Mineralisierung nahe der Oberfläche stieß und den Korridor erweiterte."

Heritage hat bereits die Planung der zweiten Bohrphase auf Alcona eingeleitet und wird die letzten Resultate aus Phase Eins präsentieren, sobald sie vorliegen.

Fazit: Wie Heritage-CEO Schloo betont, stellen die heute präsentierten Bohrergebnisse einen "fantastischen" Beginn der Arbeiten auf dem DBL-Projekt dar. Sollten auch die letzten drei Bohrungen der Phase Eins ähnliche Resultate erbringen, kann man das wohl nur unterstreichen. Diese Ergebnisse stehe laut Herrn Schloo in naher Zukunft an, genau wie die Analyseergebnisse von Untersuchungen in den Zielgebieten New Millennium - wo noch nie gebohrt wurde - und Moretti. Bei Heritage geht es offenbar Richtung Jahresende jetzt so richtig los!

