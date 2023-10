DJ MÄRKTE USA/Leichter - Steigende Marktzinsen belasten Aktienkurse

NEW YORK (Dow Jones)--Mit Kursverlusten starten die US-Börsen in den Dienstagshandel. Steigende Marktzinsen dämpfen die Kauflaune an den Aktienmärkten. Der Dow-Jones-Index fällt um 0,2 Prozent. Der S&P-500 verliert 0,6 Prozent. Die als zinssensitiv geltenden Technologiewerte werden überdurchschnittlich stark abverkauft. Der Nasdaq-Composite gibt 1,1 Prozent ab.

Konjunkturseitig überraschten die stark beachteten US-Einzelhandelsumsätze mit einem unerwartet deutlichen Anstieg im September positiv. Dieser deutet auf eine ungebrochene Konsumfreude der US-Verbraucher hin. Der private Konsum steht für etwa zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung. Auch die Industrieproduktion stieg im September stärker als erwartet. Im weiteren Verlauf stehen die August-Daten zu den Lagerbeständen auf der Agenda.

Daneben bleibt der Nahost-Krieg ein zentrales Thema. Aktuell überwiegt nach Angaben von Marktbeobachtern noch die Zuversicht, dass die diplomatischen Bemühungen um eine Lösung Früchte tragen. Zur Beruhigung trage bei, dass US-Präsident Joe Biden in den kommenden Tagen Israel und angrenzende Länder besuchen wolle. Stephen Innes von SPI Asset Management weist aber darauf hin, dass die angekündigte israelische Bodenoffensive in Gaza noch nicht begonnen hat. Sollte diese tatsächlich stattfinden, könnte die Stimmung an den Börsen schnell wieder umschlagen.

Derweil geht die Bilanzsaison in eine neue Runde, wobei gute Zahlen und Ausblicke nicht immer mit steigenden Aktienkursen belohnt werden. Bank of America (+1,2%) und Bank of New York Mellon (-1,8%) haben mehr verdient als erwartet, bei Goldman (+0,2%) schrumpfte der Gewinn jedoch überraschend deutlich.

Der Pharmakonzern Johnson & Johnson (+0,2%) hat nach einem guten Quartal die Prognose erhöht. Lockheed Martin (+0,4%) hat mit dem Quartalsgewinn die Erwartungen des Markts übertroffen und den Ausblick bekräftigt, Beobachter bemängeln jedoch, dass drei der vier Geschäftsbereiche des Rüstungskonzerns geringere Margen verzeichneten.

Die Ölpreise tendieren leicht im Plus. Auch am Ölmarkt verfolgen die Akteure nervös die Entwicklungen im Krieg zwischen Israel und der Hamas. Am Markt herrscht die Befürchtung, dass der Krieg auf andere Länder der Region, darunter wichtige Ölexporteure wie Iran, übergreifen und in der Folge eine Angebotsverknappung entstehen könnte.

Am Anleihemarkt legen die Renditen nach den guten Konjunkturdaten deutlicher zu, was Marktteilnehmer mit dem nachlassenden Interesse der Anleger an "sicheren Häfen" begründen. Der Dollar folgt den Marktzinsen nach oben; für den Dollarindex geht es um 0,1 Prozent aufwärts.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.918,61 -0,2% -65,93 +2,3% S&P-500 4.346,66 -0,6% -26,97 +13,2% Nasdaq-Comp. 13.423,12 -1,1% -144,87 +28,3% Nasdaq-100 15.000,70 -1,1% -172,03 +37,1% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,16 +5,1 5,11 73,7 5 Jahre 4,83 +11,5 4,72 83,4 7 Jahre 4,87 +13,8 4,73 90,1 10 Jahre 4,85 +13,7 4,71 96,7 30 Jahre 4,97 +11,9 4,85 100,1 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:21 Uhr Mo, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0549 -0,1% 1,0540 1,0545 -1,5% EUR/JPY 157,96 +0,1% 157,68 157,75 +12,6% EUR/CHF 0,9516 +0,1% 0,9499 0,9502 -3,9% EUR/GBP 0,8679 +0,4% 0,8648 0,8648 -1,9% USD/JPY 149,74 +0,1% 149,61 149,59 +14,2% GBP/USD 1,2154 -0,5% 1,2187 1,2195 +0,5% USD/CNH (Offshore) 7,3287 +0,2% 7,3185 7,3106 +5,8% Bitcoin BTC/USD 28.258,10 -0,6% 28.160,06 28.058,15 +70,2% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 87,14 86,66 +0,6% +0,48 +12,0% Brent/ICE 89,60 89,65 -0,1% -0,05 +9,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.924,40 1.919,94 +0,2% +4,46 +5,5% Silber (Spot) 22,74 22,65 +0,4% +0,09 -5,1% Platin (Spot) 898,60 895,50 +0,3% +3,10 -15,9% Kupfer-Future 3,55 3,58 -0,8% -0,03 -6,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

