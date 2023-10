Brightwood Capital und Tamarix Capital Partners schließen sich bestehenden Investoren bei neuer Kapitalerhöhung an

NEW YORK, Oct. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- JOOR (https://joor.com/), das weltweit führende digitale Großhandels-Ökosystem, hat heute bekanntgegeben, dass es unter der Leitung von Brightwood Capital und Tamarix Capital Partners eine neue Finanzierung in Höhe von 25 Mio. USD erhalten hat. Die bestehenden Investoren Macquarie Capital, Battery Ventures und Canaan Partners haben sich ebenfalls beteiligt. Mit dieser zusätzlichen Finanzierung kann JOOR seinem umfangreichen globalen Netzwerk von Modemarken und Einzelhändlern eine immer größere Plattform bieten. Neben neuen datengestützten Initiativen plant das Unternehmen auch die Verbesserung seiner JOOR Pay-Lösung sowie die Ausweitung seiner Präsenz in Kategorien wie Schuhe, Sport und Outdoor.

"JOOR hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Förderung des Wachstums von Weltklassemarken und Einzelhändlern", erklärte Kristin Savilia, CEO von JOOR. "Inmitten eines schwierigen makroökonomischen Umfelds freuen wir uns, dass unsere Investoren den Wert der Lösung von JOOR erkennen und unsere Vision teilen, das Wachstum der Plattform durch zusätzliche Innovationen und erweiterte Plattformfunktionen zu beschleunigen."

In den letzten zehn Jahren hat sich die JOOR-Plattform zur umfassendsten Lösung für das Großhandelsmanagement in der Modebranche entwickelt. Sie ermöglicht es Marken und Einkäufern, sich zu vernetzen, Kollektionen zu präsentieren, Sortimente zu erstellen, Bestellungen aufzugeben und zu verwalten sowie Zahlungen abzuwickeln. Durch die Digitalisierung des gesamten Einkaufs- und Verkaufsprozesses im Großhandel ermöglicht JOOR Marken und Einzelhändlern eine effizientere Arbeitsweise und die Nutzung von Daten zur Optimierung ihres Geschäfts und zur Entscheidungsfindung.

Mit mehr als 14.000 Marken und 600.000 kuratierten Modeeinkäufern in 150 Ländern beherbergt die Plattform von JOOR den weltweit führenden Großhandelsmarktplatz in den Bereichen Luxus, Contemporary, Accessoires, Schuhe und Lifestyle und wickelt jährlich Großhandelstransaktionen im Wert von fast 20 Mrd. USD ab. Zu den exklusiven Partnern von JOOR zählen etablierte Luxusmodehäuser wie LVMH, Richemont und Tapestry sowie führende Marken wie Stella McCartney, Valentino, Kate Spade und Dr. Martens. Führende Kaufhäuser und globale digitale Einzelhändler wie Neiman Marcus, Shopbop, Printemps und Harrods wickeln ihre Einkäufe exklusiv über JOOR ab.

"Wir sind nach wie vor beeindruckt vom Umfang der über JOOR abgewickelten Transaktionen in Verbindung mit der globalen Präsenz der weltweit einflussreichsten Marken und Einzelhändler", so Michael Novoseller, Strategic Partner bei Brightwood Capital. "JOOR ist dabei, das Großhandels-Ökosystem zu transformieren und ist bereit für weiteres Wachstum, indem das Unternehmen jedes Element des Großhandelsprozesses modernisiert. Wir freuen uns, mit ihm auf dieser Reise zusammenzuarbeiten."

"Das Weltklasse-Team von JOOR hat unser Interesse geweckt", so Mark Hauser, Managing Partner bei Tamarix Capital Partners. "Sie vereinen eine einzigartige Mischung aus Branchenkenntnis und modernsten technologischen Fähigkeiten. Während sich andere in diesem Klima zurückgezogen haben, haben sie strategisch in die Entwicklung branchenführender Lösungen investiert, die dem Unternehmen zum Erfolg verhelfen."

Um mehr über JOOR zu erfahren, besuchen Sie joor.com (https://joor.com/).

Um mehr über Tamarix Capital Partners zu erfahren, besuchen Sie tamarixcapital.com/credit (https://tamarixcapital.com/credit/).

Um mehr über Brightwood Capital zu erfahren, besuchen Sie brightwoodlp.com (https://brightwoodlp.com/).

Über JOOR

JOOR ist das weltweit führende Ökosystem für das Großhandelsmanagement, das jährlich Transaktionen im Wert von fast 20 Mrd. USD abwickelt. Mehr als 14.000 Marken und 600.000 kuratierte Modeeinkäufer aus 150 Ländern sind auf der Plattform vertreten. Die fortschrittliche Technologie von JOOR bietet eine End-to-End-Großhandelslösung für die Präsentation von Kollektionen, die Zusammenstellung von Sortimenten, die Platzierung und Verwaltung von Bestellungen und die Abwicklung komplexer Rechnungs- und Zahlungsvorgänge über JOOR Pay, eine revolutionäre eingebettete Kasse, die den Prozess des Zahlungseinzugs vereinfacht und beschleunigt. JOOR hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Entwicklung von Marken und Einzelhändlern voranzutreiben. JOOR ermöglicht es seinen Kunden, neue Geschäftspartner zu finden und ihr Wachstum zu fördern, indem es sowohl den physischen als auch den virtuellen Verkauf durch eine Reihe dynamischer Tools und einen hervorragenden Kundenservice unterstützt. JOOR ist die exklusive Plattform für führende Luxuskonglomerate wie LVMH, Richemont und Tapestry sowie für Marken wie Valentino, Loewe und Stella McCartney. JOOR hat exklusive Partnerschaften mit über 30 führenden globalen Einzelhändlern, die die JOOR Retail Partner-Plattform nutzen, darunter: Harrods, Neiman Marcus, Harvey Nichols, Printemps, Bergdorf Goodman, Shopbop und Dover Street Market. JOOR hat seinen Hauptsitz in New York City (USA) und verfügt über Niederlassungen in Los Angeles, Philadelphia, Paris, London, Mailand, Madrid, Berlin, Melbourne, Tokio und Shanghai. Für weitere Informationen besuchen Sie: JOOR.com.