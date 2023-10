Tagesausblick für 18.10.: DAX - Anleger bleiben vorsichtig. SAP und Tesla mit Zahlen

Die geopolitische Lage als auch die Ungewissheit um den künftigen Zinskurs bremst die Kauflaune der Investoren. Zudem gab es bei der Veröffentlichung der Geschäftszahlen bisher kaum positive Überraschungen. So pendelte der DAX® in einer engen Range um den gestrigen Schlussstand und wartet auf weitere Impulse.

Überraschend starke US-Einzelhandelsdaten zerstreuten heute Hoffnungen auf eine Lockerung der Zinszügel in den USA. Die Renditen kurz- und langlaufender Staatsanleihen in Europa als auch in den USA legten daraufhin deutlich zu. Edelmetalle wie Gold und Silber blieben dennoch stabil im Bereich ihrer jeweiligen Vortagesniveaus. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil verharrte derweil bei rund 90 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Bei den Einzelwerten fielen unter anderem Adtran Airbus, Drägerwerk, Nordex und Vitesco auf. Adtran Holding (ehem Adva Optical) hat vorläufigen Daten zufolge, die erwartete Prognosespanne nicht erreicht. Die Aktie bewegte sich dennoch kaum von der Stelle. Der Flugzeugbauer profitierte von positiven Analystenkommentaren. Drägerwerk meldete heute vorläufige Zahlen für das abgelaufene Quartal. Demnach legten Gewinn und Umsatz deutlich zu. Grund genug, die Prognose für das Gesamtjahr zu erhöhen. Anleger quittierten dies mit einem deutlichen Kursaufschlag. Der Hersteller von Windkraftanlagen Nordex meldete kürzlich ein gut gefülltes Auftragsbuch. Dennoch sackte das Papier auf den tiefsten Stand seit November 2022. Vitesco prüft Meldungen zufolge das Übernahmeangebot von Schaeffler.

Morgen legen unter anderem ABB, Alcoa, ASML, Deutsche Börse, Morgan Stanley, Netflix, Procter & Gamble, SAP und Tesla Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal vor.

Wichtige Termine:

China (Mainland)-GDP

China (Mainland)-Activity indicators

Euro Zone-Inflation

United States-Housing Stats

Federal Reserve Board Governor Waller speaks on economy in London

New York Fed's Williams speaks at Queens College

Federal Reserve Board Governor Bowman speaks in Richmond, Va.

Federal Reserve issues the Beige Book.

Philadelphia Federal Reserve Bank President Harker speaks on workforce challenges

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.272/15.350/15.572/15.628/15.695/15.806/15.987 Punkte Unterstützungsmarken: 14.464/14.794/14.947/15.036/15.130 Punkte Der DAX® steckt weiter im Seitwärtstrend zwischen 15.130 und 15.271 Punkten fest. Nach anfänglichen Verlusten und einem Test des gestrigen Tiefs von 15.130 Punkte drehte der Leitindex am späten Nachmittag nach oben und schloss kaum verändert. Neue Kaufimpulse zeigen sich frühestens bei einem Ausbruch über 15.271 beziehungsweise 15.350 Punkte. Die Gefahr eines Rücksetzers unter 15.130 Punkte und eine Fortsetzung der Konsolidierung bis 15.036 Punkte ist jedoch längst nicht gebannt. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden) Betrachtungszeitraum: 13.09.2023 -17.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 18.10.2018 - 17.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap - angepasst um das Bezugsverhältnis - ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC74V7 242,56 12.600 26.000 15.03.2024 DAX® HC714R 230,72 14.500 31.000 21.06.2024 Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.10.023; 17:00 Uhr Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HB8X6U 9,93 12.192,929271 13.717,04543 5 Open End DAX® HC01QX 6,59 13.716,888876 14.479,547898 10 Open End DAX® HC0558 4,00 14.224,87541 14.732,703462 15 Open End DAX® HC9GQC 5,48 14.631,26463 14.935,594942 25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.10.2023; 17:00 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC292F 5,78 18.286,262813 16.763,017121 -5 Open End DAX® HC8E76 14,08 16.762,303209 15.999,618413 -10 Open End DAX® HC6WGY 11,97 16.254,316674 15.745,556562 -15 Open End DAX® HC8E7N 12,86 15.847,927447 15.543,64724 -25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.10.2023; 17:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

