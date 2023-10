Der Chief Executive Officer des Saudi Fund for Development (SFD), S.E. Sultan Al-Marshad, unterzeichnete heute mit dem Premierminister und Staatsminister für Wirtschaft, Planung und internationale Zusammenarbeit der Republik Zentralafrika, S.E. Felix Moloua, eine weitere Vereinbarung über ein Entwicklungsdarlehen, mit der der SFD mit 20 Millionen US-Dollar zur Finanzierung der "Completion of a Number of Projects Within the Reconstruction Program" (Fertigstellung einer Reihe von Projekten im Rahmen des Wiederaufbauprogramms) beiträgt. Die Unterzeichnung fand am Rande der Jahrestagung 2023 der Weltbankgruppe und des IWF in Marrakesch (Marokko) statt.

Dieses weitere Darlehen folgt auf eine frühere Darlehensvereinbarung, durch die der SFD anfänglich 77 Millionen USD zur Finanzierung desselben Projekts beigesteuert hatte.

Die weitere, heute unterzeichnete Darlehensvereinbarung besteht aus zwei wichtigen Komponenten, die beide in der Hauptstadt des Landes, Bangui, durchgeführt werden. Die erste Komponente der Vereinbarung umfasst den Abschluss der Start- und Landebahnarbeiten des Flughafens Bangui, die einen wichtigen Beitrag zur Förderung der sozioökonomischen Entwicklung, Schaffung von Arbeitsplätzen für die lokale Bevölkerung sowie erheblichen Verbesserung des Flugverkehrs auf dem Flughafen leisten werden.

Die zweite Komponente der Vereinbarung besteht aus Bau und Ausstattung eines Krankenhauses mit 250 Betten in Bangui, das den Bedarf des Landes an Gesundheitsdiensten decken und sich auf die Sterblichkeitsrate von Müttern und Neugeborenen auswirken wird. Überdies wird es eine Schlüsselrolle bei der Verbesserung der Versorgung und Qualität der medizinischen Versorgung der Bevölkerung spielen, indem es für einen größeren Prozentsatz der lokalen Bevölkerung zugänglich gemacht wird.

Die zusätzliche Entwicklungsdarlehensvereinbarung leistet einen Beitrag zur Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen, insbesondere SDG 3, Gesundheit und Wohlbefinden, SDG 8, Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, und SDG 9, Industrie, Innovation und Infrastruktur.

Seit seiner Gründung im Jahr 1974 hat der SFD im Rahmen seines Engagements für eine nachhaltige Entwicklung in Entwicklungsländern weltweit mit 10,7 Milliarden USD zur Finanzierung von mehr als 400 Entwicklungsprojekten und -programmen in verschiedenen Sektoren in 46 Ländern Afrikas beigetragen. Dies entspricht mehr als 57,06 der gesamten Finanzierung des SFD in Entwicklungsländern auf der ganzen Welt. In Zentralafrika hat der SFD fünf Entwicklungsprojekte im Wert von über 109 Millionen USD finanziert und damit zur Entwicklung einer Reihe wichtiger Industrien und Bereiche zur Förderung von Wohlstand und Wirtschaftswachstum beigetragen.

