Der renommierte Technologieexperte soll die Entwicklung von Plattformen für Präzisionsmedizin und die klinische Innovation des Unternehmens stärken

Exscientia plc (Nasdaq: EXAI) gab heute die Ernennung von Parker Moss zum Executive Vice President, Corporate Development, mit Wirkung ab Januar 2024 bekannt. In dieser neu geschaffenen Position wird Parker die Entwicklung und Umsetzung einer gezielten Strategie zur Unternehmensentwicklung leiten, um die Innovationsplattformen des Unternehmens in den Bereichen Präzisionsmedizin, Klinik und Technologie weiter zu stärken und neue Marktchancen zu schaffen, wobei der Schwerpunkt auf der Onkologie liegt. Er berichtet an CEO Andrew Hopkins und wird das Executive Leadership Team des Unternehmens dabei unterstützen, neue Geschäftschancen zu erkennen und zu gestalten sowie Kooperationen und strategische Partnerschaften einzugehen, um den Nutzen der patientenorientierten KI-Technologieplattformen von Exscientia zu maximieren.

Parker Moss wechselt zu Exscientia von Genomics England, einem Unternehmen im Besitz des UK Department of Health Social Care, das das "100.000-Genome-Projekt" in Partnerschaft mit dem staatlichen Gesundheitsdienst NHS durchgeführt hat und nun die Bereitstellung der Ganzgenomsequenzierung zur Diagnose von Krebs und seltenen Krankheiten unterstützt sowie die akademische und biopharmazeutische Forschung in diesen Bereichen ermöglicht. Als Chief Partnerships Officer von Genomics England ist er gegenwärtig für strategische Partnerschaften im Biopharma-Sektor und im breiteren Gesundheits- und Technologie-Ökosystem zuständig. Parker ist außerdem Co-Leiter des Forschungsprogramms von Genomics England für Krebs und seltene Krankheiten. Zuvor war er Entrepreneur in Residence bei den von Fidelity finanzierten Venture-Capital-Fonds F-Prime und Eight Roads, wo er eine Investition in das KI-Biotech-Unternehmen Owkin leitete und dessen Führungsteam beitrat. Er war leitender Technologieexperte im Great Ormond Street Children's Hospital und bei Virgin Care im Vereinigten Königreich.

Parker hat außerdem mehrere nicht geschäftsführende Funktionen inne, unter anderem im Vorstand von Cancer Research Horizons (einem vollständig im Besitz von Cancer Research UK befindlichen Unternehmen). Er war vorher Mitglied des Technologiebeirats des britischen Gesundheitsministers. Parker besitzt einen naturwissenschaftlichen Abschluss in Physik und Philosophie der Universität Durham.

"Um unsere Strategie der patientenorientierten KI umzusetzen und die besten Arzneimittel für die richtigen Patienten zu entwickeln, kommt es entscheidend auf die richtigen strategischen Partnerschaften an", sagte Professor Andrew Hopkins FRS FMedSci, Gründer und Chief Executive Officer von Exscientia. "Ich freue mich sehr, dass sich Parker mit seinem profunden Fachwissen und seinen starken globalen Netzwerken gerade jetzt dafür entschieden hat, unser Team zu verstärken, denn wir stehen kurz davor, unsere Plattformen für Präzisionsmedizin und klinische Innovation auf neuen Gebieten und Märkten weiterzuentwickeln."

Über Exscientia

Exscientia ist ein Unternehmen mit Spezialisierung auf KI-gestützte Präzisionsmedizin, das sich der Entdeckung, dem Design und der Entwicklung der bestmöglichen Wirkstoffe auf die schnellste und effektivste Weise widmet. Exscientia hat die erste funktionale Präzisionsonkologie-Plattform entwickelt, die in einer prospektiven klinischen Interventionsstudie erfolgreich Orientierungshilfe bei der Therapiewahl leisten und bessere Behandlungsergebnisse für die Patienten bieten konnte. Zudem bringt sie niedermolekulare Verbindungen, die mit Hilfe von KI entwickelt wurden, in das klinische Setting. Unsere interne Pipeline konzentriert sich auf die Anwendung unserer präzisionsmedizinischen Plattform in der Onkologie, während unsere Partner-Pipeline unseren Ansatz auf andere Therapiegebiete ausweitet. Als Pionier eines neuen Ansatzes bei der Entwicklung von Medikamenten sind wir davon überzeugt, dass sich aus den besten Ideen der Wissenschaft schnell die besten Arzneimittel für Patienten entwickeln lassen.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie uns auf https://www.exscientia.ai, oder folgen Sie uns auf Twitter @exscientiaAI.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solche Aussagen sind mit einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen verbunden. In Anbetracht dieser Risiken und Unwägbarkeiten sowie anderer Risiken und Unwägbarkeiten, die im Abschnitt "Risk Factors" (Risikofaktoren) und anderen Abschnitten des Jahresberichts von Exscientia auf Formblatt 20-F beschrieben werden, der am 23. März 2022 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde (Aktenzeichen: 001-40850) und in anderen Unterlagen, die Exscientia von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht (verfügbar unter https://www.sec.gov/), beschrieben werden, könnten die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ereignisse und Umstände auch nicht eintreten, und die tatsächlichen Ergebnisse von Exscientia könnten erheblich und nachteilig von denen abweichen, die in diesen Aussagen erwartet oder impliziert werden. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen von Exscientia die Auffassung des Managements nach bestem Wissen und Gewissen widerspiegeln, beruhen diese Aussagen ausschließlich auf Fakten und Faktoren, die dem Unternehmen derzeit bekannt sind. Daher sollte sich der Leser nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231012167439/de/

Contacts:

Investor Relations:

Sara Sherman

investors@exscientia.ai

Medien:

Oliver Stohlmann

media@exscientia.ai