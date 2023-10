Svante Technologies Inc. (Svante) und Storegga meldeten heute die Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding (MoU) über eine Zusammenarbeit bei der Durchführung von integrierten Projekten zur Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlendioxid (CCUS) auf der ganzen Welt.

Die beiden Unternehmen werden zusammenarbeiten, um umfassende CCUS-Projekte mit dem Ziel zu identifizieren, zu entwickeln und umzusetzen, die Kohlendioxidemissionen erheblich zu senken. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden die umweltfreundliche Filtertechnologie von Svante zur Abscheidung und Entfernung von Kohlendioxid und die Expertise von Storegga beim Transport und der Speicherung von CO2 genutzt.

Storegga bietet einen durchgängigen integrierten Service zur Kohlendioxidabscheidung und -speicherung für eine Netto-Null-Infrastruktur nutzende CO2-Emittenten wie etwa Projekte zur Kohlendioxidabscheidung und -speicherung sowie Wasserstoffprojekte.

Svante ist ein führender Anbieter von Technologien zur Kohlendioxidabscheidung und -entfernung, der Filter auf der Basis fester Sorptionsmittel herstellt, die zum Abfangen von CO2 an der Emissionsquelle von Schwerindustrieanlagen verwendet werden können, sodass es nicht in die Atmosphäre gelangen kann. Überdies können die Filter für die direkte Luftabscheidung (Direct Air Capture, DAC) verwendet werden, bei der bereits in die Atmosphäre ausgestoßenes CO2 aufgefangen und entfernt wird.

"Diese neue Vereinbarung mit Storegga ist ein weiteres Beispiel für unsere Zusammenarbeit mit strategischen Partnern über die gesamte CCUS-Wertschöpfungskette hinweg, um unsere Kunden mit allem auszustatten, was sie brauchen, um ihre Emissionsreduktionsziele zu erreichen", sagte Matt Stevenson, Chief Revenue Officer von Svante. "Die Zusammenarbeit mit Storegga wird auf die Bedürfnisse von Industrieunternehmen eingehen, die sich umweltverträgliche Wege wünschen, um ihre Kohlendioxidemissionen abzuscheiden und sie entweder sicher unterirdisch zu binden oder für die Herstellung anderer Produkte zu verwenden."

Schwerindustrien benötigen weltweit Unterstützung bei der Entwicklung von Lösungen für die Abscheidung, den Transport und die Lagerung des von ihnen ausgestoßenen CO2. Svante und Storegga verfügen gemeinsam über das Wissen für die Entwicklung von Projekten, die die Abscheidung, den Transport und die Nutzung/Speicherung von CO2 beinhalten. Die Parteien werden bei der Evaluierung von Projekten im kommerziellen Maßstab zusammenarbeiten und dabei die Abscheidungstechnologie von Svante und die regionale Planung für den Transport und die Speicherung von CO2 sowie die allgemeinen Projektentwicklungsaktivitäten von Storegga einbinden.

"Die Kohlendioxidabscheidung und -entfernung, auch als Kohlendioxidmanagement bezeichnet, ist eine zentrale Säule, auf die sich die Welt bei ihren Maßnahmen um eine Dekarbonisierung stützen kann", sagte Dr. Nick Cooper, CEO von Storegga. "Ich bin zuversichtlich, dass wir unseren Kunden ein wettbewerbsfähiges CCUS-Projektangebot machen können, indem wir die Abscheidungstechnologie von Svante mit unserer Erfahrung in der Projektentwicklung sowie dem Transport und der Lagerung von CO2 kombinieren."

Die Unternehmen verfolgen aktiv Projekte, die das Potenzial haben, Kohlendioxidemissionen im Gigatonnen-Maßstab zu senken.

Über Svante

Svante hat seinen Hauptsitz in Vancouver (Provinz British Columbia, Kanada) und ist ein zielgerichtet arbeitender, führender Anbieter von Lösungen zur Abscheidung und Entfernung von Kohlendioxid. Das Unternehmen produziert nanotechnische Filter und modulare Rotationsschütz-Maschinen, die CO2auf umweltverträgliche Weise aus Industrieemissionen und der Luft abscheiden und entfernen. Svante gehört zu den 2023 Global Cleantech 100, den XB100 World's Top 100 Deep Tech Companies der XPRIZE Foundation, und wurde von Corporate Knights im Ranking Future 50 Fastest Growing Sustainable Companies auf den zweiten Platz gesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.svanteinc.com. Folgen Sie Svante auch auf LinkedIn www.linkedin.com/svantesolutions

Über Storegga

Storegga ist ein unabhängiges Kohlendioxidmanagement-Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich an der Spitze der weltweiten Net Zero-Strategie. Es setzt sich für die Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid ("CCS"), Wasserstoff und andere unterirdische erneuerbare Projekte im Vereinigten Königreich und auf internationaler Ebene ein, um die Reduzierung von Kohlendioxidemissionen zu beschleunigen.

Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Pale Blue Dot Energy ist Storegga federführend bei der Entwicklung des Projekts Acorn zur Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid ("CCS") und Wasserstoff, das wichtige Infrastruktur bereitstellt, damit das Vereinigte Königreich seine Netto-Null-Ziele erreichen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.storegga.earth/

