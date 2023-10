Tecnotree, weltweit führend im Bereich digitale Plattformen und Dienstleistungen für KI, 5G und cloudnative Technologien, meldete die Unterzeichnung eines neuen Fünfjahresvertrags im Volumen von mehreren Millionen Dollar mit einem aufstrebenden Telekommunikationsdienstleister aus der afrikanischen Region über die Bereitstellung eines vollständigen digitalen BSS-Stacks und Fintech- und Mehrwertdiensten. Ziel der Vereinbarung ist die Ermöglichung nahtloser, durchgängiger Order-to-Cash-Dienste für Privat- und Unternehmenskunden.

Durch das Angebot einer 5G-fähigen BSS-Suite mit fortschrittlichen AIML-Funktionen baut Tecnotree, ein führender Anbieter von digitalen BSS- und VAS-Lösungen, die Partnerschaft mit CSPs weltweit kontinuierlich aus, und das neue Logo ist ein weiteres gelungenes Beispiel dafür, dass das Unternehmen in der afrikanischen Region als zuverlässiger Partner stark präsent ist. Die 5G-fähige BSS-Suite von Tecnotree ist agil, cloudnativ und Diamond-zertifiziert vom TM Forum für reale offene APIs. Das Unternehmen transformiert die digitale Landschaft für CSPs mit der vom TMForum standardisierten Open Digital Architecture (ODA) gemäß dem 3GPP-Framework, um die Monetarisierung von neuen Geschäftsmodellen zu ermöglichen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Tecnotree komplette BSS-Anwendungen wie CRM, Produktkatalog, Auftragsmanagement, Bestandsmanagement, Partner- und Händlermanagement, konvergente Abrechnung, 5G-fähige Online-Abrechnungslösungen, physische und elektronische Belegverwaltung, Wholesale-Abrechnung, Mediation und Provisioning-System bereitstellen. Mithilfe der Lösungen können die Kunden neue innovative Dienste einführen, die die Markteinführungszeit erheblich verkürzen, und die 5G-Netzwerkressourcen dynamisch nutzen, um neue Erlebnisse zu entwickeln, zu liefern und zu monetarisieren. Überdies umfasst die Bereitstellung die Kundenbefähigung hinsichtlich des Werts durch Self-Service-Befähigung, Partnertreuedienste und Gamifizierung, Echtzeit-Kampagnen, digitale Brieftaschen (DiWa) und neuartige digitale VAS-Dienste.

Padma Ravichander, CEO der Tecnotree Corporation, kommentierte: "Tecnotree setzt sich für die Förderung des Umsatzwachstums unserer Kunden ein, damit sie in eine neue Ära des Erfolgs eintreten können. Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft, da sie unsere digitalen Schlüsseltechnologien verbreitet, die dem Kunden eine höhere Agilität, Effizienz und Skalierbarkeit ermöglichen und ihm ein besseres, vernetztes Kundenerlebnis bieten. Hinsichtlich der Ausweitung der Präsenz auf dem afrikanischen Markt mit unseren außergewöhnlichen Lösungen für die digitale Transformation markiert die Zusammenarbeit einen bedeutenden Schritt für Tecnotree."

Über Tecnotree

Tecnotree ist ein Player für das 5g-fähige, digitale Business Support System (BSS) mit KI/ML-Fähigkeiten und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree ist mit 59 offenen APIs die Nr. 1 in der "Open API Conformance"-Tabelle des TM Forum, ein Ergebnis unseres Strebens nach Exzellenz und der konsequenten Bereitstellung von differenzierten Erlebnissen und Dienstleistungen für CSPs und DSPs. Unser agiler und quelloffener Digital BSS Stack umfasst die gesamte Bandbreite (Order-to-Cash) der Geschäftsabläufe sowie das Abonnementmanagement für die Telekommunikations- und andere digitale Dienstleistungsbranchen und bietet so Möglichkeiten jenseits der reinen Konnektivität. Tecnotree offeriert seinem Abonnentenstamm über die Plattform Tecnotree Moments auch Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Digitalmarktplätze, um digital vernetzte Communities in den Bereichen Spiele, Gesundheit, Bildung, OTT und in anderen vertikalen Ökosystemen zu stärken. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq gelistet (TEM1V).

Weitere Informationen finden Sie unter www.tecnotree.com

Padma Ravichander, Tecnotree CEO

E-Mail: marketing@tecnotree.com