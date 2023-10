ExaGrid bei der 14. Ausgabe der führenden IT-Awards in drei Kategorien nominiert

ExaGrid®, die branchenweit einzige mehrschichtige Backup-Speicherlösung, meldete heute die Nominierung in drei Kategorien der 14. alljährlichen Storage, Digitalisation and Cloud (SDC) Awards, die sich der Auszeichnung von Innovation, Expertise und Erfolg der IT-Branche in einer Reihe von Schlüsseldisziplinen widmen. Speicherung, Sicherheit, Cloud, Automatisierung, Digitalisierung das sind einige der zentralen Bausteine der digitalen Unternehmen von heute, die in ihren jeweiligen Branchen wegweisend sind.

Die Abstimmung zur Ermittlung des Gewinners in den entsprechenden Kategorien ist bereits angelaufen und endet am 10. November 2023. Die Gewinner der SDC Awards werden am 30. November 2023 im Rahmen einer Preisverleihung in London bekannt gegeben.

ExaGrid ist für folgende Auszeichnungskategorien nominiert worden:

Backup-/Archiv-Innovation des Jahres

Speicherunternehmen des Jahres

Vertriebskanal-Programm des Jahres

Der einzigartige mehrschichtige Backup-Speicher von ExaGrid ist die einzige Speicherlösung, die speziell für die Datensicherung entwickelt wurde. Sie verbessert die Backup-Leistung, die Wiederherstellungsleistung, die Skalierbarkeit bei wachsendem Datenbestand, die Sicherheit, die Wiederherstellung aufgrund von Ransomware, die Notfallwiederherstellung und die Wirtschaftlichkeit der Datensicherung, während die Kosten im Vorfeld und im Laufe der Zeit niedrig sind. Im vergangenen Jahr hat sich das Wachstum von ExaGrid beschleunigt, und ExaGrid hat seine Vertriebs- und Kundensupportteams weltweit ausgebaut, während Cash, EBITDA und P&L positiv blieben.

"Wir fühlen uns geehrt, dass ExaGrid in diesen drei Preiskategorien Finalist ist sie gehen auf die verschiedenen Bereiche unseres Unternehmens ein, mit denen wir uns abheben: angefangen bei unserer Innovation als einziger Anbieter eines mehrschichtigen Backup-Speichers über unser kontinuierliches Wachstum als Unternehmen bis hin zu unserem innovativen Reseller-Partnerprogramm im Vertriebskanal", so Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid. "Es freut uns, dass wir zusammen mit den anderen für die diesjährigen SDC Awards nominierten Branchenführern aufgeführt sind, und sind gespannt, welche Unternehmen, Dienstleistungen und Produkte in der Abstimmung ausgewählt werden."

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache Landing Zone, einem Langzeitspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid ermöglicht die schnellsten Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Recoveries. Repository Tier zeichnet sich durch die niedrigsten Kosten für die Langzeitspeicherung aus. ExaGrids Scale-Out-Architektur beinhaltet vollständige Appliances und sorgt für ein Backup-Fenster mit einer festen Dauer bei wachsendem Datenvolumen, wodurch teure umfassende Upgrades und veraltete Produkte vermieden werden. ExaGrid bietet den einzigen zweigliedrigen Backup-Speicheransatz mit einem netzwerkunabhängigen Tier, verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid beschäftigt Vertriebs- und Systemingenieure in den folgenden Ländern: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, USA und weitere Regionen.

Besuchen Sie uns auf exagrid.com oder bei LinkedIn. Lesen Sie in unseren Kundenerfolgsgeschichten, welche Erfahrungen unsere Kunden mit ExaGrid gemacht haben und warum sie den Zeitaufwand für Backups inzwischen erheblich senken konnten. ExaGrid ist stolz auf den NPS Score von +81.

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

