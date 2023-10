Bouchard bleibt weiterhin privater Eigentümer und Vorstandvorsitzender

James P. Bouchard, Gründer, Vorstandvorsitzender und Chief Executive Officer (CEO) von Esmark Inc., gab heute seinen Rücktritt als CEO mit Wirkung zum 23. November 2023 (Thanksgiving) bekannt. Er übt sein Amt als Vorstandsvorsitzender von Esmark Inc. weiterhin aus, wird privater Eigentümer des Unternehmens bleiben und sämtliche Wohltätigkeitsaktivitäten des Unternehmens überwachen.

James P. Bouchard outside his Michigan home in August 2023 (photo source: Wall Street Journal).

Das Unternehmen ist auf internationaler Ebene aktiv auf der Suche nach einem Nachfolger für Bouchard. Randy Stanton, Executive Vice President und Chief Financial Officer (CFO) von Esmark Inc. wird zusätzlich zu seiner Funktion als CFO ab dem 23. November 2023 die Aufgaben des CEO ad interim übernehmen.

"Ich bin seit mehr als 40 Jahren in der Stahlindustrie tätig. Jetzt ist es an der Zeit, mich aus dem Tagesgeschäft zurückzuziehen und die Führungskräfte der nächsten Generation zu unterstützen. Außerdem möchte ich mich künftig mehr auf meine Gesundheit konzentrieren und mehr Zeit mit meiner Familie verbringen", so Bouchard. "Ich habe volles Vertrauen in das Team, welches das bemerkenswerte Erbe des Unternehmens weiter ausbauen wird. Die Zukunft für Esmark sowie für unsere Kunden und Kooperationspartner ist mehr als vielversprechend."

"Ich habe in letzter Zeit mit einigen gesundheitlichen Problemen zu tun. Dann hat mich der unerwartete Tod meines Freundes Tom Conway, Vorsitzender der Gewerkschaft United Steelworkers International, im vergangenen Monat schockiert. Nach rund vierzig Jahren habe ich mich daher nach reiflicher Überlegung entschlossen, in den Ruhestand zu gehen", so Bouchard weiter.

Bouchard ist Gründer, Vorstandvorsitzender und CEO von Esmark Inc. (und der Vorgängerfirmen des Unternehmens) sowie Vorstandvorsitzender und CEO der 1995 gegründeten Bouchard Group, des Hauptaktionärs von Esmark. Im Laufe der Jahre ist das Unternehmen gewachsen und hat sich zur Unternehmensgruppe Esmark diversifiziert, die strategische Anteile und Vermögenswerte in den Bereichen Industrie, Energie, Technologie, Immobilien, Rohstoffe sowie Jugendsport und Entwicklung hält. Bouchard und die Unternehmensgruppe Esmark werden auch weiterhin unermüdlich ein breites Spektrum an Bildungs-, Gesundheits- und Wellness- sowie Jugendsport- und Freizeitprogrammen unterstützen, darunter auch den Helen E. Bouchard Scholarship Award (insgesamt 500.000 US-Dollar für 75 Stipendiaten). Seit 2003 haben Bouchard und Esmark insgesamt mehr als 10 Millionen US-Dollar gespendet.

"Die USW ehrt James Bouchard für seinen außerordentlichen Einsatz in der Stahlindustrie und lobt insbesondere sein langjähriges Engagement für die heimische Industrie und seine positive Beziehung zu unserer Gewerkschaft", so David McCall, Vorsitzender der Gewerkschaft United Steelworkers International. "Wir wünschen ihm, dass er seinen Ruhestand noch lange genießen kann."

"Was Jim Bouchard für die Stahl- und Energieindustrie und für das ganze Land geleistet hat, ist nicht zu beschreiben. Meine Frau Gayle Conelly Manchin und ich wünschen ihm alles Gute für seinen wohlverdienten Ruhestand", so Senator Joe Manchin (Demokratische Partei, US-Bundesstaat West Virginia).

Bouchard wurde für seine Leistungen mit zahlreichen Branchen- und Wohltätigkeitspreisen bedacht. Im Jahr 2005 wurde er als Finalist des renommierten Ernst Young Entrepreneur of the Year Award für den US-Bundesstaat Illinois nominiert und ausgezeichnet. Im März 2006 erhielt er die höchste Auszeichnung der Association of Steel Distributors als "Mann des Jahres in der Stahlbranche". 2007 wurde er als jüngstes Mitglied in der Geschichte der Schule in die Hall of Fame der Hinsdale Central High School aufgenommen. Er erhielt auch den Hinsdale Central James Carmanani Award. 2007-2008 wurde Bouchard von der Loyola University mit dem Chicago Damen Award für herausragende Alumni ausgezeichnet. Im Jahr 2010 wurde er von Rotary International für seine humanitären Hilfsaktionen nach dem Erdbeben in Haiti zum Paul Harris Fellow ernannt. 2012 wurde Bouchard als "Mann des Jahres" von Sewickley (Pennsylvania/USA) für seine fortwährende Unterstützung von Kinderhilfsorganisationen, Jugendsport- und Entwicklungsprogrammen sowie von anderen humanitären Organisationen in West Pennsylvania und in der Innenstadt von Pittsburgh ausgezeichnet. Ebenfalls 2012 wurde Bouchard von der weltweit operierenden Verlagsgruppe Platts International und deren Tochtergesellschaft Steel Business Briefing aufgrund seiner langjährigen Führungsarbeit, visionären Kraft und Innovationstätigkeit in der Stahlindustrie als Finalist für den "CEO des Jahres" nominiert. Er ist Mitglied der Pittsburgh City of Champions Hall of Fame und der Quaker Valley Hall of Fame. Um weitere Informationen über das Vermächtnis von Bouchard bei Esmark zu erhalten, klicken Sie bitte hier.

Stanton wird als CEO ad interim künftig für das Tagesgeschäft von Esmark Inc. verantwortlich zeichnen und hat weiterhin die Aufsicht über Esmark Excaliber. Er trat 2013 als CFO bei Esmark ein und verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung im Finanzwesen von multinationalen Konglomeraten. Er verfügt über einen Bachelor-Abschluss im Fach Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Buchhaltung der Indiana University of Pennsylvania.

Die folgenden leitenden Führungskräfte werden ab dem 25. November an Stanton berichten:

Robert Alvarez, CEO der Esmark Steel Group

- Richard Bouchard, President von Esmark Sports Management

- Robert Mihoci, Head of Operations von Esmark Excaliber

- Ed Sarmiento, Executive Vice President für Finanzen von Esmark Inc.

J. Bouchard bleibt weiterhin Vorstandsvorsitzender der Ohio Coatings Company (OCC), eines Joint Venture zwischen der Esmark Steel Group und TCC Steel. David Luptak bleibt CEO von OCC und berichtet an J. Bouchard.

Über Esmark, Inc.

Esmark Inc. ist ein diversifiziertes Familienunternehmen in Privatbesitz mit einem Portfolio von Industrieunternehmen, die ihre Wurzeln in der Stahlindustrie haben. Im Laufe der Jahre hat Esmark seine Interessen und Tätigkeiten in eine Reihe von Unternehmen diversifiziert, die in der Industrie und im Rohstoffsektor tätig sind. Esmark (ein ehemals an der NASDAQ unter dem Kürzel ESMK börsennotiertes Unternehmen) konzentriert sich auf mehrere Schlüsselindustrien, darunter Dienstleistungen für die Stahlindustrie, Öl- und Gasexploration, Luftfahrt, Immobilien, Unternehmensdienstleistungen, Technologie und Jugendsportentwicklung. Das Unternehmen nimmt in den Kommunen, in denen es tätig ist, auch aktiv seine gesellschaftliche Verantwortung als Unternehmen wahr und hat bereits mehr als 10 Millionen US-Dollar an wohltätiger Unterstützung für eine breite Palette von humanitären Programmen, Bildungs-, Familien-Wellness- und Jugendsportprogrammen in den US-Bundesstaaten Pennsylvania und Illinois sowie auf internationaler Ebene geleistet. www.esmark.com

