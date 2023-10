PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - An den wichtigsten Börsen Osteuropas hat am Dienstag der Handelsplatz Warschau erneut kräftige Aufschläge verzeichnet. Bei der Wahl in Polen hatte ein Bündnis aus drei Oppositionsparteien laut dem amtlichen Endergebnis eine Mehrheit der Parlamentssitze errungen. Die Börsen in Budapest verzeichnete ebenfalls deutliche Gewinne, während die Aktienmärkte in Prag und Moskau geringfügig nachgaben.

In Polen wird die nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit zwar stärkste Kraft im neuen Parlament, verfehlte aber die absolute Mehrheit klar. Für das größte Oppositionsbündnis, die liberalkonservative Bürgerkoalition (KO) des früheren Regierungschefs Donald Tusk, stimmten 30,7 Prozent - sie wurde damit zweitstärkste Kraft mit 157 Mandaten. Die KO plant eine Regierungskoalition mit dem christlich-konservativen Dritten Weg und dem Linksbündnis Lewica. Das Dreierbündnis kommt zusammen auf 248 der insgesamt 460 Sitze und damit eine Mehrheit der Mandate.

Der polnische Leitindex Wig-20 , der schon am Vortag über 5 Prozent zugelegt hatte, gewann nun 1,87 Prozent auf 2118,37 Zähler. Der breiter gefasste Wig stieg um 1,80 Prozent auf 71 222,64 Punkte. Die kräftigsten Zugewinne gab es beim Einzelhändler Pepco zu sehen, dessen Anteilsscheine um 6,8 Prozent nach oben kletterten. Sehr fest schlossen auch PGE (plus 5,3 Prozent) und Kety (plus 5,1 Prozent).

Der ungarische Leitindex Bux verbuchte am Dienstag einen Aufschlag von 1,28 Prozent auf 57 049,23 Punkte. Umsatzstärkste Titel waren Mol , die gleichzeitig um 3,1 Prozent anzogen. Richter Gedeon stiegen um 1,6 Prozent.

In Prag beendete der PX den Handel nahezu unverändert mit minus 0,01 Prozent auf 1355,28 Punkte. Bankaktien schlossen uneinheitlich. Während Erste Group um 0,4 Prozent nachgaben, legten Komercni Banka um 0,7 Prozent und Moneta Money Bank um 0,5 Prozent zu.

Auch die Moskauer Börse schloss mit geringfügigen negativen Kursveränderungen. Der RTS-Index fiel um 0,02 Prozent auf 1046,79 Zähler./kat/sto/APA/la/jha/

