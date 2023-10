Der Vorstandsvorsitzende (CEO) des Saudi Fund for Development (SFD), S.E. Sultan Al-Marshad, unterzeichnete heute mit dem Finanzminister von Grenada, Hon. Dennis Cornwall, den ersten Darlehensvertrag des SFD in Grenada, mit dem der SFD 100 Mio. USD zur Finanzierung des Baus des "Climate Smart Infrastructure Project" beisteuert. Damit ist es das91. Land, das Mittel aus dem SFD für Entwicklungsprojekte erhält. Die Unterzeichnung fand am Rande der Jahrestagung 2023 der Weltbankgruppe und des IWF in der marokkanischen Stadt Marrakesch statt.

Das Darlehen soll zur Entwicklung einer klimafreundlichen Infrastruktur in den Städten St. George, Greenville und den angrenzenden Gebieten beitragen. Das Projekt umfasst den Bau von Wellenbrechern, die Entwicklung von Wasser- und Abwassernetzen, die Modernisierung und den Ausbau des Klärsystems sowie den Einsatz von Fernsensoren zur Überwachung der Luftverschmutzung. Durch diese Maßnahmen soll Grenada klima- und umweltfreundlicher und gleichzeitig die Lebensqualität sowie die Gesundheit der lokalen Bevölkerung verbessert werden.

Darüber hinaus soll das Projekt die Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen unterstützen, insbesondere SDG 11 für nachhaltige Städte und Gemeinden, und SDG 13 für den Klimaschutz.

Das geförderte Projekt im Bereich der klimafreundlichen Infrastruktur unterstützt die Gesundheit und das Wohlergehen der lokalen Bevölkerung und trägt direkt und indirekt zur Schaffung von Arbeitsplätzen bei, was wiederum das sozioökonomische Wachstum des Landes fördert. Das Projekt spiegelt auch die Bedeutung wider, die der SFD der Eindämmung des Klimawandels durch intelligente und umweltfreundliche Projekte beimisst.

Die heute unterzeichnete Vereinbarung ist Teil der Bemühungen des SFD, ökologische Nachhaltigkeit und Entwicklung in Grenada, Entwicklungsländern und kleinen Inselentwicklungsstaaten (Small Island Developing States, SIDS) auf der ganzen Welt zu unterstützen. Seit seiner Gründung 1974 hat der SFD mehr als 700 Entwicklungsprojekte und -programme in über 90 Ländern auf der ganzen Welt durchgeführt.

Diese Vereinbarung stellt einen wichtigen Meilenstein dar und bedeutet eine erhebliche Ausweitung der Arbeit des SFD in der Karibik. Außerdem bekräftigt der SFD die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit und Solidarität für die Verwirklichung der SDG und die Förderung des sozialen und wirtschaftlichen Wachstums, insbesondere in den SIDS.

