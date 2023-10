Eucure Biopharma, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. ("Biocytogen", HKEX: 02315), wird auf dem ESMO Congress 2023 anwesend sein und an einer Posterpräsentation teilnehmen, die vom 20. bis 24. Oktober in Madrid (Spanien) stattfinden wird. Die Posterpräsentation wird die Daten einer abgeschlossenen Phase-I-Studie zu YH003, eines unabhängig entwickelten monoklonalen Anti-CD40-Antikörpers (mAb) zusammenfassen.

Postertitel: Offene Phase-I-Dosiseskalations- und Erweiterungsstudie zu YH003, einem monoklonalen Anti-CD40-Antikörper, der in Kombination mit Toripalimab bei Patienten (Pts) mit fortgeschrittenen soliden Tumoren verabreicht wird.

Präsentierender Autor: Dr. Ben Markman

Klinische Studiennummer: NCT04481009

Abschließende Publikationsnummer (FPN): 1041P

Kategorie: Prüfimmuntherapie

Präsentationsdatum: Montag, der 23. Oktober

Die klinischen Daten zeigen, dass YH003 über eine günstige Pharmakokinetik verfügt und bei Anwendung in Verbindung mit dem Anti-PD-1-Antikörper (mAb) Toripalimab gut vertragen wird. Darüber hinaus zeigte die Kombinationstherapie eine ermutigende Anti-Tumor-Aktivität bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren.

Über YH003

YH003 ist ein humanisierter monoklonaler IgG2-agonistischer CD40-Antikörper. Beim Einsatz als Einzelwirkstoff und in Kombination mit monoklonalen Anti-PD-1-Antikörper-Arzneimitteln (mAb) zeigte YH003 in den humanisierten CD40-Mäusen von Biocytogen eine starke Anti-Tumor-Wirkung bei mehreren Tumormodellen, ohne Hepatotoxizität oder andere Toxizitäten aufzuweisen. Pharmakodynamische Studien an Mäusen deuten darauf hin, dass YH003 die Infiltration von Antitumor-T-Zellen in Tumoren signifikant erhöht. Derzeit wird YH003 in multiregionalen klinischen Phase-II-Studien (MRCTs) für die Behandlung von Patienten mit nicht resektierbaren/metastasierenden Pankreasgang-Adenokarzinomen (PDAC) und Melanomen untersucht.

Über Eucure

Als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Biocytogen hat sich Eucure Biopharma die klinische Entwicklung für die FuE-Pipelines von Biocytogen zur Aufgabe gemacht. Eucure Biopharma stützt sich auf ein starkes klinisches Entwicklungsteam mit umfangreicher Erfahrung und konzentriert sich auf Antikörper-Arzneimitteltherapien für die Onkologie und andere Indikationen. Das Unternehmen hat eine Produktpipeline für mehr als 10 Targets aufgebaut, wobei eines davon in multiregionalen klinischen Studien der Phase II und drei weitere in der Phase I geprüft werden und eines bereits die IND-Zulassungen erhalten hat. Weitere Informationen finden Sie unter www.eucure.com.

Über Biocytogen

Biocytogen (HKEX: 02315) ist ein weltweit tätiges Biotechnologieunternehmen, das die Erforschung und Entwicklung neuartiger Arzneimittel auf Basis von Antikörpern mithilfe innovativer Technologien vorantreibt. Unter Nutzung seiner unternehmenseigenen RenMab/RenLite/RenNano Mäuseplattformen für die Entwicklung vollumfänglich menschlicher monoklonaler und bispezifischer/multispezifischer Antikörper und Nanokörper hat Biocytogen seine Plattformen für In-vivo-Screening der Arzneimittelwirksamkeit und seine starken Kompetenzen in der klinischen Entwicklung miteinander integriert, um den gesamten Arzneimittelentwicklungsprozess zu rationalisieren. Biocytogen führt ein groß angelegtes Projekt zur Entwicklung erster bzw. erstklassiger Antikörper-Arzneimittel für mehr als 1000 Zielmoleküle durch, das als Projekt Integrum (RenMice HiTS Platform) bekannt ist. Am 30. Juni 2023 wurden weltweit 50 therapeutische Antikörper-Zusammenarbeits-/Auslizenzierungs-/Transfervereinbarungen geschlossen und 42 zielnominierte RenMice Lizenzprojekte eingeleitet, darunter mehrere Partnerschaften mit multinationalen Pharmakonzernen (MNCs). Die Pipeline von Biocytogen umfasst 10 Kernprodukte mit Partnerschaften, die für mehrere klinische Assets eingerichtet wurden. Biocytogen hat seinen Hauptsitz in Beijing (China) und verfügt über Niederlassungen in Haimen Jiangsu und Shanghai (China) sowie Boston und San Francisco (USA) und Heidelberg (Deutschland). Weitere Informationen erhalten Sie unter http://en.biocytogen.com.cn.

