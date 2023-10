Japanische Forscher:innen haben untersucht, wie gut sich OpenAIs GPT-4 in puncto Chemie schlägt. Das Ergebnis: zum Teil ganz gut. Das KI-Sprachmodell hat aber auch seine Schwächen. Fragt man die auf GPT-4 basierende ChatGPT-Version nach ihren Kenntnissen in Chemie, antwortet der KI-Chatbot, er sei "in vielen Bereichen der Chemie gut bewandert, von den Grundlagen bis zu fortgeschrittenen Themen". Forscher:innen am Tokyo Institute of Technology wollten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...