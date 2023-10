Mit einem umfassenden Spektrum an anpassbaren Lösungen ist Avania branchenweit führend beim Angebot von gezielten, umsetzbaren Strategien für medizinische Geräte und Diagnostika in allen wichtigen globalen Märkten

Avania, ein weltweit führendes Auftragsforschungsinstitut (CRO) für Medizintechnik, gab heute die Übernahme von HULL ASSOCIATES LLC und Ironstone Product Development (IPD) bekannt. Ziel der Übernahme ist es, die sich abzeichnenden Prioritäten der Medizintechnik in den Bereichen Regulierung und Kostenerstattung anzugehen und eine Skalierung zu erreichen, um durchdachte Strategien und eine differenzierte Projektabwicklung für alle Produktkategorien zu offerieren.

HULL ASSOCIATES LLC mit Hauptsitz in Boston, Massachusetts, ist ein führendes Beratungsunternehmen für strategischen Marktzugang und Kostenerstattung. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert hat, für Medizinprodukte, Diagnostika und Spezialpharmazeutika den Zugang zu allen wichtigen globalen Märkten, darunter die Vereinigten Staaten, Europa, Lateinamerika, Japan, Indien und China, zu erschließen. HULL ASSOCIATES LLC verfügt über Experten vor Ort, die auf den Marktzugang spezialisiert sind und sowohl technisches Wissen als auch Beziehungen anbieten, um Ergebnisse zu erzielen. Zu den Kernbereichen des Unternehmens gehören strategische Dienstleistungen wie Marktzugangs- und Kostenerstattungsbewertungen, Evidenzplanung, Datenanalyse und Gesundheitsökonomie, Preisanalysen, Bewertung und Validierung klinischer Studiendesigns sowie Dienstleistungen nach der Markteinführung in einem Land zur Unterstützung der Kostenübernahme, Kodierung und Bezahlung in allen globalen Märkten.

IPD wurde 2013 von Joel Ironstone gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Unterstützung von Kunden bei allen Aspekten der Entwicklung und Vermarktung von Medizin- und Gesundheitsprodukten, was direkt mit der Vision von Avania übereinstimmt. Die Kernbereiche des Unternehmens sind frühe Produktentwicklung, Qualität und strategische Regulierung mit Projekten in den Bereichen medizinische Robotik und chirurgische Navigation, KI/Maschinelles Lernen, Bildgebung, Beatmungsgeräte, IVDs und Wearables. Mit dieser Übernahme stärkt Avania seine Position in diesen Produktkategorien und baut seine Führungsposition in diesem Bereich weiter aus.

Die fusionierte Organisation bietet ein unübertroffenes strategisches und operatives Know-how, das für innovative Medizinproduktehersteller und aufstrebende Erstausrüster (OEMs) zu einzigartigen Ergebnissen führt.

"Der Zugang von HULL ASSOCIATES und IPD unterstützt unser Bestreben, ein vertrauenswürdiger globaler Partner für die MedTech-Gemeinschaft zu werden, der Innovationen vom Labor bis zum Krankenbett vorantreibt und so die Ergebnisse für die Patienten weltweit verbessert", sagte Sapna Hornyak, President und CEO von Avania. "Damit erhalten wir die erweiterten Kompetenzen, um umfassende, hochgradig maßgeschneiderte Lösungen für jede Partnerschaft zu liefern, während wir weiterhin das MedTech-CRO-Segment als bevorzugter Lebenszykluspartner anführen."

Die Kunden von Avania werden von einer erweiterten Liste von Fachexperten im Bereich der globalen präklinischen und klinischen Beratung (In-vitro-Diagnostik, künstliche Intelligenz/Maschinelles Lernen und Software als Medizinprodukt) sowie der Beratung in den Bereichen Zulassung und Marktzugang profitieren.

Über Avania

Avania ist ein führendes, weltweit tätiges Full-Service-Auftragsforschungsunternehmen, das sich auf das Management von klinischen Studien für Medizinprodukte, IVDs, Biologika und Geräte-Wirkstoff-Kombinationen auf internationaler Ebene konzentriert. Avania unterstützt Produkte von der First-in-Human-Phase bis zur Phase nach der Markteinführung mit demselben maßgeschneiderten Ansatz. Wenn Sie Ihre Medizintechnik voranbringen wollen, brauchen Sie Avania. Die Vision von Avania ist es, Ihr zuverlässiger globaler Partner bei der Entwicklung Ihrer medizinischen Technologie zu sein, von der Innovation bis zur Kommerzialisierung, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Patienten zu verbessern.

Über HULL ASSOCIATES LLC

HULL ASSOCIATES LLC wurde 2007 gegründet und bietet strategische Marktzugangs- und Erstattungsberatung für Kunden aus der Medizintechnik und Diagnostik in allen wichtigen globalen Märkten. Zu den Dienstleistungen gehören Marktzugangs- und Kostenerstattungsbewertungen, Evidenzplanung, Datenanalyse und Gesundheitsökonomie, Preisanalyse, Bewertung und Validierung von klinischen Versuchsplänen sowie Strategie und Unterstützung bei der Kostenerstattung in den einzelnen Ländern. Das Expertenteam vor Ort ist auf den Marktzugang spezialisiert und verfügt sowohl über das technische Know-how als auch über die nötigen Beziehungen, um Ergebnisse zu erzielen.

Über Ironstone Product Development (IPD)

Ironstone Product Development (IPD) ist ein nach ISO 13485:2016 zertifiziertes Unternehmen für die Entwicklung von Medizinprodukten. IPD unterstützt seine Kunden bei allen Aspekten der Entwicklung und Vermarktung von Medizin- und Gesundheitsprodukten. Der Hintergrund von IPD umfasst umfangreiche Arbeiten in den Bereichen Technik, klinischer Nutzen und Zulassungsstrategie, die es dem Team ermöglichen, die Details der technischen und klinischen Funktionsweise eines Produkts zu verstehen und dies den Zulassungsbehörden klar zu vermitteln.

