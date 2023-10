Elegant Hotel Collection hat mit 25 Luxushotels den Markt für Luxus Soft Brands betreten. Bis zum Sommer 2024 sollen 50 Hotelanlagen angesprochen werden.

Das unabhängige Unternehmen will auf kuratierter Basis ausschließlich durch individuelle Ansprache expandieren. So soll eine luxuriöse Gemeinschaft von einzelnen Hotels entstehen, die jeweils einen maßgeschneiderten Service erhalten.

Elegant hat eine Lücke im Luxussegment entdeckt und will für anspruchsvolles Reisen eine neue Perspektive entwickeln. Alle Anlagen von Elegant werden so ausgewählt, dass sie die fünf Elemente der Marke Elegant verkörpern Gastfreundschaft, Authentizität, Inklusivität, Innovation und Nachhaltigkeit. Denn das spiegelt die Nachfrage des modernen Luxusreisenden wider.

Elegant geht den Vertrieb von Luxushotels dynamisch an, indem ein ausgesprochen persönlicher Service und globales Markenmarketing vorangestellt werden. Die Gruppe betreibt ein Geschäftsmodell, das sich eher an Ergebnissen als an hohen Fixgebühren für eine quantifizierbare Rendite orientiert.

Hotels, die Mitglied bei Elegant sind, gehören in der Branche zur Elite. Sie haben Zugang zu zahlreichen Vorteilen, die ihnen dabei helfen, global wettbewerbsfähig zu bleiben. Denn dank modernster Technologie erfolgt eine Anpassung an demographisches Kaufverhalten.

Catt McLeod, Vice President Brand Development, Elegant Hotel Collection sagte: "Wir sind begeistert, die Elegant Hotel Collection aus der Taufe zu heben und freuen uns darauf, das Profil dieser außergewöhnlichen Hotels zu schärfen.

"Elegant Hotel Collection repräsentiert eine überzeugende Alternative zu den traditionellen Marken. Luxus wird frisch, dynamisch und umfassend verkauft. Die Elegant Hotel Collection stützt sich auf globale Partnerschaften und Marketinglösungen sowie modernste Technologie."

Zu den Gründungsmitgliedern der Elegant Hotel Collection gehören einige der angesehensten Hotelanlagen weltweit: Home House, London; Rosselli AX Privilege, Malta; the Exclusive Collection (Pennyhill Park, South Lodge, Lainston House, The Manor House, Royal Berkshire and Fanhams Hall), Sunborn Hotel Gibraltar; Paresa Resort Phuket, Thailand; La Sultana Oualidia, Marokko; Cresta Palace Hotel, St Moritz; und Stapleford Park.

Stephanie Hall, Group Director of Sales Marketing bei Exclusive Collection, sagte: "Wir freuen uns darüber, ein Mitglied dieser Community zu sein. Und das zu einer Zeit, wenn Verbraucher nach Marken suchen, die nicht nur mit ihren Werten übereinstimmen, sondern ihnen auch neue, unvergessliche Erfahrungen bieten, die nur großartige Boutique Hotels und Marken liefern können."

McLeod fuhr fort: "Viele unabhängige Luxushotels müssen ihre Rendite aufgrund der derzeitigen Darstellung hintenanstellen. Sie sind im Rennen um gute Positionen auf dem Markt zurückgefallen. Wir verschaffen ihnen wieder eine Stimme durch sehr individuelle Unterstützung, einen globalen Vertrieb sowie Wachstum auf der Grundlage einer positiven Rendite. Dies geschieht durch die Hervorhebung der einzigartigen Eigenschaften dieser wunderbaren Hotels.

"Die Führungsmannschaft von Elegant Hotel Collection verfügt über Jahrzehnte an Erfahrung im Hotelbereich. Wir sind stolz darauf, kreative Initiativen zu erstellen, die Umsatz generieren, ebenso wie ein Marketingprogramm und einen Vertrieb, die sicherstellen, dass die Verkaufskanäle optimiert werden und messbare Ergebnisse erbringen."

Elegant arbeitet mit HotelREZ Hotels Resorts zusammen, um den Vertrieb der Mitglieder zu managen. McLeod sagte: "HotelREZ ist die ideale Wahl für Elegant. Wir profitieren von deren globaler Präsenz, während wir uns auf unsere Entwicklung im Soft Brand Markt konzentrieren. Die Partnerschaft bringt das Beste aus beiden Welten zusammen."

Mark Lewis, CEO Founder, HotelREZ Hotels Resorts meinte: "Im digitalen Zeitalter ist Technologie der Motor für den geschäftlichen Erfolgs eines Hotels wenn man sie richtig einsetzt. Elegant Hotel Collection hat das Richtige getan und sich ein global führendes Unternehmen als Unterstützung für den Vertrieb gesucht.

"Elegant's Luxusanlagen werden sich durch Weltklasse-Vertrieb, weltweite Partnerschaften, marktführenden, personalisierten Support auszeichnen und von einem diversifizierten Vertrieb profitieren. Unsere innovativen Lösungen werden die globale Reichweite von Elegant Hotel Collection optimieren und garantieren, dass das handverlesene Portfolio von einzigartigen Hotels in einem dynamischen Umfeld wettbewerbsfähig und profitabel bleibt. Ein Modell, das auf Leistung und nicht auf hohe Fixkosten setzt, ist im Soft Brand Sektor ein erfrischender Wandel."

Elegant Hotel Collection wird ein umfassendes Markenmarketing bieten. Die Vertriebsstrategie für die Kanäle umfasst eine Booking Engine, umfassende Web Services, GDS, OTA; Multi-Media und Content Management; RFPs; Verarbeitung von Provisionen. Darüber hinaus ein maßgeschneiderter Account Management Plan mit Details zu Vertriebsaktivitäten und Marketinginitiativen, einschließlich Social Media und weltweitem Reise- und Markenmarketing durch globale Präsenz in Agenturen und Partnerschaften natürlich auch mit neuen Ideen, wie Technologie ebenfalls für die Direktansprache der richtigen Kunden genutzt werden kann.

Elegant Hotel Collection

Elegant Hotel Collection ist eine Full-Service Luxus Soft Marke, die einem ausgesuchten Kreis von einzigartigen und inspirierenden Hotels einen optimalen Vertrieb, Technologie sowie Verkaufs- und Marketingdienstleistungen bietet. Das unabhängige Unternehmen gründet seine nachhaltige, kuratierte und auf Ansprache beruhende Expansion auf vier Säulen Authentizität, Inklusivität, Innovation und Nachhaltigkeit. Die Elegant Hotel Collection wird weltweit unter dem HO GDS Chain Code repräsentiert, der von HotelREZ betrieben wird.

www.eleganthotelcollection.com

www.eleganthotelcollection.org (Hoteliers)

