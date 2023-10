Das Unternehmen für Risikoanalyse in der Lieferkette wurde für Innovation, Marktpräsenz, technische Kompetenz und Lösungsbereitstellung ausgewählt

Everstream Analytics, das globale Unternehmen für Lieferketteneinblicke und Risikoanalyse, gab heute bekannt, dass es von Spend Matters zum zweiten Mal in Folge zu den "50 to Know"-Anbietern 2023 ernannt wurde. Mit der Liste 50 Providers to Know werden jedes Jahr die besten Unternehmen auf dem Beschaffungs- und Lieferkettenmarkt ausgezeichnet. Unternehmen, die für die "50 to Know"-Liste ausgewählt wurden, sind führend bei neuen Beschaffungstechnologien und -dienstleistungen und setzen den Branchenstandard.

"Es ist wirklich eine Ehre, von Spend Matters als "50 to Know"-Unternehmen ausgezeichnet zu werden", sagte Julie Gerdeman, CEO von Everstream Analytics. "In der sich schnell entwickelnden Lieferkettenlandschaft sind Unternehmen mit eskalierenden Klimaereignissen, geopolitischen Spannungen und unvorhergesehenen Risiken konfrontiert. Diese Anerkennung ist ein Beweis für den Wert, den unsere branchenführende N-Tier-Transparenz, unser KI/ML-Klima für prädiktive Analysen, unsere geopolitische und Risikokompetenz sowie unsere Technologie für Beschaffungs- und Lieferkettenexperten bieten. Es zeigt auch, wie wichtig ein effektives Risikomanagement in der Lieferkette für das Überleben und Gedeihen eines Unternehmens auf dem dynamischen Markt von heute ist."

Globale Ereignisse wie unvorhersehbare Wettermuster, beispiellose Streiks und geopolitische Turbulenzen haben die Zahl der Unterbrechungen der Lieferkette erhöht und machen Unternehmen angreifbar. Um diese Herausforderungen zu meistern, setzen Unternehmen auf technologische Innovationen, die Risiken tief in ihren Lieferketten überwachen. Everstream liefert seit mehr als einem Jahrzehnt proaktive Analysen, die Risiken in der Lieferkette aufdecken und abmildern. Die hochmoderne Plattform von Everstream hilft Ihnen dabei, die Einhaltung von Sorgfaltspflichten in der Lieferkette auf der ganzen Welt nachzuweisen, wie z. B. des Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA), und informiert Sie im Voraus über die Auswirkungen von unberechenbaren Wetterereignissen. Die Plattform von Everstream bildet die Netzwerke der Lieferkette bis auf die n-Ebene ab und wendet Echtzeitüberwachung und prädiktive Erkenntnisse an, um Risiken vom Rohstoff bis zur Produktlieferung zu erkennen und zu mindern.

"Everstream Analytics' Kombination von Anwendungen/Dienstleistungen für das Risikomanagement in der Lieferkette ist eine leistungsstarke Kombination mit einem umfassenden Kontrollturm für die Lieferkette, der für Risiken und Logistik optimiert ist, sowie mit einer umfassenden Überwachung des Liefernetzwerks und KI/ML-Analysen", sagte Bertrand Maltaverne, Senior Analyst bei Spend Matters. "Es verfügt über eine große Menge an Daten und sammelt diese, um Einblicke in Lieferketten und Risiken zu geben. Darüber hinaus sind seine Fähigkeiten in Bezug auf das Wetter ein Unterscheidungsmerkmal und eine Fähigkeit, die angesichts der zunehmenden Zahl von wetterbedingten Störungen (Klimawandel) immer wichtiger wird."

