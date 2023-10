Liuyang, China (ots/PRNewswire) -Die zweite Eröffnungszeremonie der Changsha Tourism Development Conference und die Feuerwerksshow fanden am 13. Oktober im Liuyang Sky Theatre am Fluss Liuyang statt und präsentierten ein großes Multimedia-Feuerwerk unter dem Motto "Zehn Meilen Wasserweg zum Fluss Xiang", so die Werbeabteilung der Stadt Liuyang.Bei dieser Vorstellung wurden Tausende von Drohnen, große Netzbildschirme und Hightech-Flammen gezeigt. Das weltweit erste "Himmelskulissenfeuerwerk" wurde in Liuyang gezündet. Diese Eröffnungszeremonie integrierte die beiden Weltklasse-IPs, den "Liuyang-Fluss" und das "Liuyang-Feuerwerk", eng miteinander.Die Abendparty beinhaltete auch einige chinesische Elemente, elektronische Musik, moderne Kostüme im nationalen Stil und KI. Es wurde eine Art riesiges Kulissenfeuerwerk mit Drohnen im Stadtgebiet von Liuyang und am Fluss Liuyang gezündet.Neben den Feuerwerkskörpern, die über dem Sky Theatre erblühten, haben die beiden bekanntesten Feuerwerksfirmen Dancing Fireworks und Asia-Pacific Fireworks auch spezielle Feuerwerksstandorte auf beiden Seiten des Flusses Liuyang entworfen. All diese Entwürfe gaben einen Vorgeschmack auf das Markenimage der Stadt: "Gedichte und Gemälde des Flusses, Feuerwerk in der ganzen Stadt", was Touristinnen und Touristen sowie Bürgerinnen und Bürger anlockte, den einzigartigen Charme des "Liuyang-Feuerwerks" zu erleben.Links zu Bildanhängen:Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=442692Bildunterschrift: Hightech-Feuerwerk blüht am Fluss LiuyangFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2249402/Firework_Show.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hightech-feuerwerk-bluht-am-fluss-liuyang-301959763.htmlPressekontakt:Herr Zou,Tel.: 86-10-63074558Original-Content von: The Publicity Department of Liuyang City, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164619/5628418