Fusion International Pte. Ltd. (im Folgenden "xFusion") stellt auf der diesjährigen Gulf Information Technology Exhibition (GITEX) Global 2023 (16. bis 20. Oktober) in Dubai als einer der Hauptaussteller auftreten und Innovationen im Bereich Green Computing mit integrierter künstlicher Intelligenz (KI) vor. An prominenter Stelle in Halle 20, Stand A05, unterstreicht xFusion sein Engagement, den Fortschritt im Bereich Computing zu fördern, um die globale digitale Transformation voranzutreiben.

Technische Führungskräfte versammeln sich zur Erforschung der digitalen Transformation

"In den letzten Jahren hat die durch die Fortschritte der künstlichen Intelligenz ausgelöste, steigende Nachfrage nach diversifiziertem Computing die Entwicklung von Green Computing rapide beschleunigt", erklärte Louis Zhao, President von xFusion International. "Daher ist xFusion auch weiterhin bestrebt, erstklassige, umweltfreundliche und innovative Computerprodukte und -lösungen zu liefern. Durch die Zusammenarbeit mit Partnern auf der ganzen Welt und die Ausweitung unserer globalen Präsenz wollen wir unseren Kunden weltweit effiziente und nachhaltige Datenverarbeitung bieten, die Einführung umweltfreundlicher Praktiken beschleunigen und zu einer grüneren Zukunft beitragen."

Das diesjährige Thema der GITEX Global "The Year to Imagine AI in Everything" spiegelt die zunehmende Integration von Technologie und Intelligenz in Wirtschaft und Gesellschaft wider. xFusion demonstriert sein Know-how in der Verbindung von KI mit kohlenstoffarmer Entwicklung durch modernste Computerinfrastruktur und Dienstleistungen. In Zusammenarbeit mit globalen Partnern arbeitet xFusion aktiv an einer für beide Seiten vorteilhaften und nachhaltigen digitalen Zukunft.

Einführung von hochmodernem Eco-Smart Computing

Auf der GITEX stellt xFusion seine neuesten Computing-Produkte vor, wobei das FusionPoD für KI im Mittelpunkt steht. Mit ihrem flüssiggekühlten High-Density-Rack-Design repräsentiert diese bahnbrechende Lösung die Zukunft des Eco-Smart Computing. Der FusionPoD for AI bietet außergewöhnliche Funktionen für KI-Workloads wie umfangreiches Training und komplexe Datenanalysen und setzt neue Maßstäbe in Sachen Energieeffizienz. Seine fortschrittliche Kühltechnologie reduziert den Energieverbrauch des Servers und verbessert die Wärmeableitung. Der Nutzen für Unternehmen liegt in den niedrigeren Kosten bei gleichzeitiger Minimierung der Umweltauswirkungen. Dank seiner beispiellosen Flexibilität und Skalierbarkeit ist FusionPoD for AI für verschiedene Branchen geeignet, darunter Finanzwesen, Gesundheitswesen, Fertigung, Telekommunikation und Behörden.

Förderung von Green Computing durch globale Zusammenarbeit

xFusion ist eine Partnerschaft mit Intel eingegangen und hat Absichtserklärungen mit globalen und lokalen Partnern unterzeichnet, darunter Ankabut, IDC und Systems. xFusion hat außerdem eine Absichtserklärung und eine langfristige Vereinbarung mit dem renommierten Dubai World Trade Centre (DWTC) geschlossen, um gemeinsam die Technologie voranzutreiben und ein nachhaltiges Wachstum zu fördern. Diese Kooperationen unterstützen die weltweite Einführung von Green Computing und tragen zu einem nachhaltigen digitalen Wirtschaftswachstum bei.

Das Engagement von xFusion für Nachhaltigkeit ist offensichtlich. Es erhielt die weltweit erste Carbon-Footprint-Zertifizierung für Server und die weltweit anerkannte pPUE-Zertifizierung (Partial Power Usage Effectiveness) des TÜV Süd mit einem pPUE-Index von 1,06. Die Produkte von xFusion haben die Kohlenstoffemissionen erheblich reduziert: Ein FusionPoD hat 60.000 Tonnen Kohlenstoff im Jahr 2022 vermieden, was der Pflanzung von drei Millionen Bäumen entspricht. xFusion ist außerdem offiziell dem United Nations Global Compact (UNGC) beigetreten und engagiert sich damit in globalen Initiativen für nachhaltige Entwicklung. Der kürzlich von xFusion veröffentlichte "2023 Green Development Report" untersucht umweltfreundliche Ansätze in der Computerbranche und unterstreicht das unermüdliche Engagement von xFusion zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung im Technologiesektor.

Mit einer globalen Präsenz, die 11 Forschungszentren, 7 regionale Niederlassungen und 6 Global Technical Assistance Centers (GTACs) umfasst, betreut xFusion effektiv über 10.000 Kunden in mehr als 130 Ländern und Regionen. Mit Blick auf die Zukunft wird xFusion seine Expansion im Bereich der Datenverarbeitung fortsetzen und mit Partnern auf der ganzen Welt kollektives Wissen aufbauen, um neue Herausforderungen und Chancen zu nutzen.

