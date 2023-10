Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Liebe Anleger, SÜSS MicroTec ist ein führender Anbieter von Fertigungs- und Prüfsystemen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen aus unserem Basisdepot hat in den letzten Monaten eine positive Geschäftsentwicklung verzeichnet. Sie spiegelt sich auch in unserer Performance wider, denn seit dem Kauf liegt die Position mit einem Plus von aktuell 91,58 Prozent im Depot des Hypergrowth Aktien Börsendienstes sehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...