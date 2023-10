NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum Sieg der Opposition in Polen:

"Die krisenerschöpften Europäer hatten die guten Nachrichten aus Polen so dringend nötig, dass die Erleichterung fast mit Händen zu greifen war in Brüssel: Donald Tusk kann voraussichtlich eine Mehrheit bilden und die rechtskonservative PiS ablösen. Es war vielleicht die letzte Chance, das Abgleiten Polens in die Autokratie aufzuhalten. Die Tragweite des Wahlergebnisses ist deshalb kaum zu überschätzen - für Polen, für die Demokratie, aber auch für die Zukunft der EU. Denn mit der Ablösung der regierenden Nationaldemokraten dürften auch die euroskeptischen Kräfte in anderen Mitgliedstaaten geschwächt werden. Ungarns Premier Viktor Orban etwa steht bald ziemlich alleine da."/DP/jha