PARIS (dpa-AFX) - Eine internationale Initiative unter dem Dach der Vereinten Nationen berät von Mittwoch an in Paris, wie erreicht werden kann, dass jedes Kind auf der Welt bis 2030 Zugang zu Schulmahlzeiten erhält. Die internationale Koalition "School Meals Coalition" wurde 2021 vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) mit Unterstützung Frankreichs und Finnlands ins Leben gerufen. Zum Auftakt des Treffens mit Vertretern aus zahlreichen Ländern und Organisationen sprechen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und die Präsidentin von Honduras, Xiomara Castro, zu den Teilnehmern.

Wie die Organisatoren mitteilten, habe bereits erreicht werden können, dass die Ausgaben für Schulmahlzeiten insbesondere in Ländern mit geringen Einkommen erhöht wurden. Die Zahl der Kinder mit Zugang zu Schulernährungsprogrammen habe im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Pandemie von 388 Millionen auf 418 Millionen im Jahr 2022 gesteigert werden können. Noch aber gebe es weltweit rund 430 Millionen Grundschulkinder, die keinen Zugang zu regelmäßiger Schulernährung hätten. Schulernährung bestehe nicht bloß aus einem Teller mit Essen, sondern sei ein Anreiz für Kinder zum Schulbesuch und helfe, Armut, Hunger und Fehlernährung zu überwinden.

"Unser Ziel ist es, bis 2030 allen Kindern die Mahlzeiten zu bieten, die sie brauchen, um in der Schule gut zu lernen und zu wachsen", erklärte Präsident Macron. In Frankreich böten Universitätsrestaurants Ein-Euro-Mahlzeiten für bedürftige Studenten an, ebenso gebe es in Schulen Ein-Euro-Kantinen. Das internationale Schulernährungsprogramm unterstütze Frankreich mit über 28 Millionen Euro./evs/DP/jha