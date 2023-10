PEKING (dpa-AFX) - China Staats- und Parteichef Xi Jinping hält am Mittwoch eine Rede während der Eröffnungszeremonie des sogenannten Seidenstraßen-Gipfels. Bei der Veranstaltung in der Großen Halle des Volkes in Peking wird auch Russlands Präsident Wladimir Putin dabei sein. Im Rahmen des Gipfels wird ein Treffen zwischen Xi und Putin erwartet, bei dem es auch um den laufenden Nahostkonflikt und Russlands Angriffskrieg in der Ukraine gehen könnte.

China lud für Dienstag und Mittwoch zum dritten Gipfeltreffen anlässlich des Investitions- und Infrastrukturprojekts "Neue Seidenstraße" ein. Die Veranstalter erwarten Vertreter aus mehr als 140 Ländern. Mit dem Seidenstraßen-Projekt baut China nicht nur Schienen und Straßen in Ländern Südamerikas, Afrikas und Asiens, sondern schafft Kritikern zufolge auch politische Abhängigkeiten, von denen die Volksrepublik strategisch profitiert. Aus Europa reiste der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban an. Deutschland ist nicht Mitglied der Initiative./jon/DP/jha