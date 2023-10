Wichtigste Eckdaten:

- Southern Hemisphere Mining hat einen Bohrvertrag mit der DV Drilling in Chile zwecks Durchführung von Diamant- und RC-Bohrungen auf seinem Vorzeige-Kupfer-Gold-Projekt Llahuin abgeschlossen

- Im Rahmen des Bohrprogramms werden mehrere Ziele erprobt, die auf Grundlage des jüngsten geochemischen Bodenprobenahmeprogramms und der entlang des Fallwinkels gelegenen Zonen des vorherigen Bohrprogramms abgegrenzt wurden

- Das Kupfer-Gold-Ziel Southern Porphyry wird im Zuge des Programms ebenfalls erprobt werden.

- Jüngste Gesteinssplitterproben ergaben Gehalte von bis zu 7,28 % Cu, 18,65 g/t Au, 55 g/t Ag

Abbildung 1: Lageplan der Projekte von Southern Hemisphere Mining

18. Oktober 2023 / IRW-Press / Southern Hemisphere Mining Limited ("Southern Hemisphere" oder "das Unternehmen") (ASX: SUH, FWB: NK4) gibt bekannt, dass die Firma DV Drilling aus La Serena (Chile) beauftragt wurde, ein 2.500 m umfassendes Diamant- und RC-Bohrprogramm auf seinem Kupfer-Gold-Molybdän-Projekt Llahuin in Chile durchzuführen.

Das Bohrgerät ist am Standort Llahuin eingetroffen und die Bohrungen wurden in der Lagerstätte Cerro de Oro aufgenommen, um die möglichen Ausläufer im Fallwinkel des vorherigen Bohrprogramms sowie das Gebiet zwischen den Sektoren Cerro de Oro und Ferrocarril zu erproben, wo die jüngsten geochemischen Bodenuntersuchungen eine bedeutende Kupfer- und Goldanomalie anzeigen.

Abbildung 2 Bohrgerät auf dem Projekt Llahuin

Ein jüngstes Programm zur Entnahme von Gesteinssplitterproben im Rahmen der Kartierung und Verfeinerung von Bohrzielen lieferte eine Reihe bedeutender Ergebnisse, wie in Tabelle 1 angeführt, darunter 7,28 % Kupfer, 18,65 g/t Gold und 55 g/t Silber.

Während der Bohrungen und nach Erhalt der Analyseergebnisse aus der Laboreinrichtung von ALS in La Serena werden regelmäßige Updates bereitgestellt; die ersten Ergebnisse werden Mitte November erwartet.

Abbildung 3. Lagerstätten Cerro-Ferro und geochemische Ziele im Vergleich zur Kalgoorlie Super-Pit und dem Kupfer-Gold-Ziel Southern Porphyry im Süden

Vom Board of Directors zur Veröffentlichung freigegeben.

KONTAKT:

Für weitere Informationen zu dieser Pressemitteilung oder dem Unternehmen im Allgemeinen besuchen Sie bitte die Webseite www.shmining.com.au oder kontaktieren Sie das Unternehmen:

mailto:cosec@shmining.com.au

Telefon: +61 8 6144 0590

Hintergrundinformationen zu Southern Hemisphere Mining:

Southern Hemisphere Mining Limited ist ein erfahrener Rohstoffexplorer, der im südamerikanischen Staat Chile tätig ist. Das Land Chile ist als Kupferproduzent weltweit führend und gilt als eine der aussichtsreichsten Regionen für große neue Kupferentdeckungen der Welt. Zu den Projekten des Unternehmens zählen das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt Llahuin und das Manganprojekt Los Pumas, die beide vom Unternehmen entdeckt wurden.

Kupfer-Gold-Molybdänprojekt Llahuin: Gesamtheit der nachgewiesenen und angedeuteten JORC (2004)-konformen Ressourcen laut Marktinformation vom 18. August 2013.

Ressourcen (Cutoff-Wert von 0,28 % Cu-Äquiv.) Millionen Tonnen Cu % Au (g/t) Mo % Cu-Äquiv.* nachgewiesene R. 112 0,31 0,12 0,008 0,42 angedeutete R. 37 0,23 0,14 0,007 0,37 nachgewiesene & angedeutete R. 149 0,29 0,12 0,008 0,41 vermutete R. 20 0,20 0,19 0,005 0,36 nachg./ang./verm. R., gesamt 169 0,28 0,128 0,008 0,40

Hinweis: *Kupferäquivalent ("Cu-Äquiv."): Die Kupferäquivalentberechnungen stellen den Gesamtmetallwert für jedes Metall dar, multipliziert mit dem Umrechnungsfaktor, aufsummiert und ausgedrückt in Prozent Kupferäquivalent. Bei diesen Ergebnissen handelt es sich ausschließlich um Explorationsergebnisse. Allfällige Verluste, zu denen es beim Abbau kommen könnte, wurden hier nicht berücksichtigt. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in Betracht gezogenen Elemente ein angemessenes Gewinnungspotenzial haben, wie es in ähnlichen Minen mit mehreren Rohstoffen nachgewiesen wurde. Die verwendeten Umrechnungsfaktoren für Kupferäquivalente und die langfristigen Preisannahmen sind nachstehend angeführt:

Anmerkungen zur Kupferausbeute aus historischen Untersuchungen

· Die Kupferausbeute schwankt zwischen 75 % Cu und 91 % Cu; der gewichtete Durchschnitt der Ergebnisse liegt bei 84 % Cu, was normalerweise aus wirtschaftlicher Sicht ein annehmbarer Wert ist."

· "Die Goldausbeute schwankt zwischen 41 % Au und 57 % Au, was angesichts der relativ geringen Goldgehalte innerhalb der Lagerstätte den Erwartungen entspricht."

· "Die während der Tests gewonnenen Flotationskonzentrate enthielten einen ressourcengewichteten Durchschnittsgehalt von 28 % Cu und 4,9 g/t Au. Außerdem waren geringe Mengen an verunreinigenden Materialien im Konzentrat enthalten. Da diese Versuche zur Festlegung von Parametern dienten und nicht optimiert wurden, zeigten die Ergebnisse gute Flotationsprozesseigenschaften."

Formel für Kupferäquivalent = Cu % + Au (g/t) x 0,72662 + Mo % x 4,412 - Preisannahmen: Cu (3,40 $/Pfund), Au (1.700 $/Unze), Mo (15 $/Pfund)

Manganprojekt Los Pumas: Gesamtheit der nachgewiesenen und angedeuteten JORC (2012)-konformen Ressourcen laut Marktinformation vom 3. Mai 2023.

Ressourcen (Cutoff-Gehalt von 2,5 % Mn) Tonnen Mn % Al% Fe2O3% K% P% SiO2% SG% Nachgewiesene R. 23.324.038 6,21 5,71 2,78 2,98 0,05 57,07 2,15 Angedeutete R. 6.940.715 6,34 5,85 3,05 2,83 0,05 54,61 2,14 Nachgewiesene & angedeutete R. 30.264.753 6,24 5,74 2,84 2,95 0,05 56,50 2,15

JORC-Ressourcen gesamt für das Manganprojekt Los Pumas bei einem Cutoff-Gehalt von 2,5 % Mn.

Metallurgische Untersuchungen haben ergeben, dass mit dem DMS-Verfahren Mangankonzentrate von über 38 % mit geringem Verunreinigungsgrad und hohem Siliziumertrag erzielt werden können.

Im Hinblick auf die vorgenannten Ressourcen bestätigt das Unternehmen, dass ihm keine neueren Informationen oder Daten bekannt sind, welche sich erheblich auf die in den Mitteilungen enthaltenen Informationen auswirken würden. Alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter in den Mitteilungen, auf welchen die Schätzungen in der relevanten Marktmitteilung basieren, sind nach wie vor gültig und haben sich nicht wesentlich geändert.

Stellungnahme des Sachverständigen:

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen zu den Ergebnissen der Kupfer- und Goldexploration in den Projekten des Unternehmens basieren auf Datenmaterial, das von Herrn Adam Anderson, einem Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy sowie des Australian Institute of Geoscientists, zusammengestellt wurde. Herr Anderson hat ausreichende Erfahrungen, wie sie für den Mineralisierungstyp und die Art der hier betrachteten Lagerstätte sowie die von ihm durchgeführten Tätigkeiten wesentlich sind. Er verfügt somit über die entsprechenden Qualifikationen, die ihn zum Sachverständigen gemäß den einschlägigen australischen Richtlinien der Berichterstattung ("Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves", Ausgabe 2012) befähigen. Herr Anderson ist für das Unternehmen als Berater tätig und stimmt zu, dass die auf seinen Informationen basierenden Angaben in einer der Form und dem Kontext entsprechenden Weise in den Bericht aufgenommen werden.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitten den technischen Berichten und Pressemeldungen auf der Website des Unternehmens unter www.shmining.com.au.

Anhang 1. Entnahmestelle und Ergebnisse der Gesteinssplitterproben

Bedeutende Gold± Kupfer ± Silber-Ergebnisse der jüngsten Gesteinssplitterproben bei LLahuin

Probe-Nr. Zone Rechtswert Hochwert RL Au g/t Ag g/t Cu % 23LHR000259 CERRO DE ORO 306632.7 6531076 1462 3,72 1 0,033 23LHR000260 CERRO DE ORO 306633.7 6531093 1471 0,264 1 0,054 23LHR000261 CERRO DE ORO 306641.7 6531123 1466 0,218 <1 0,044 23LHR000262 CERRO DE ORO 306766.9 6531185 1447 6,58 3 0,084 23LHR000263 CERRO DE ORO 306763.9 6531181 1444 1,075 5 0,085 23LHR000267 CERRO DE ORO 306686.3 6530622 1495 0,39 1 0,257 23LHR000268 CERRO DE ORO 306685.8 6530582 1504 0,488 2 1,13 23LHR000269 CERRO DE ORO 306685.9 6530581 1502 0,41 <1 5,775 23LHR000270 CERRO DE ORO 306686.6 6530579 1502 0,497 2 5,187 23LHR000271 CERRO DE ORO 306575.1 6530448 1573 0,635 <1 0,571 23LHR000272 CERRO DE ORO 306597.7 6530385 1539 0,473 2 0,11 23LHR000273 CERRO DE ORO 306575.9 6530297 1542 1,065 <1 3,742 23LHR000274 CERRO DE ORO 306575.9 6530297 1542 0,112 2 2,128 23LHR000275 CERRO DE ORO 306455.9 6530160 1573 1,51 4 7,284 23LHR000276 CERRO DE ORO 306455.9 6530160 1573 0,666 55 5,305 23LHR000277 CERRO DE ORO 306457.8 6530151 1582 0,566 15 2,868 23LHR000282 SOUTHERN PORPHYRY 307981.1 6528371 1565 0,161 <1 0,022 23LHR000284 SOUTHERN PORPHYRY 308003.1 6528382 1576 0,424 1 0,03 23LHR000285 SOUTHERN PORPHYRY 308017.6 6528393 1577 0,815 1 0,027 23LHR000288 LLAHUIN 307795.2 6531913 1401 <0,005 1 0,934 23LHR000289 LLAHUIN 307789.2 6531903 1379 0,005 3 0,193 23LHR000290 LLAHUIN 307883.4 6532095 1453 0,355 5 2,986 23LHR000291 LLAHUIN 308060 6532261 1509 0,997 1 1,578 23LHR000292 LLAHUIN 308093.6 6532306 1510 0,01 3 0,341 23LHR000294 CERRO DE ORO 306884.8 6531468 1371 0,997 2 0,009 23LHR000296 CERRO DE ORO 306886.6 6531464 1372 1,73 1 0,231 23LHR000297 CERRO DE ORO 306874.1 6531438 1371 18,65 1 0,102 23LHR000299 CERRO DE ORO 306876.2 6531441 1378 7,56 2 0,085

Probe-Nr. Zone Rechtswert Hochwert RL 23LHR000255 CERRO DE ORO 306881.9 6531177 1413 23LHR000256 CERRO DE ORO 306879.6 6531178 1413 23LHR000257 CERRO DE ORO 306881.2 6531176 1412 23LHR000258 CERRO DE ORO 306879.7 6531173 1416 23LHR000259 CERRO DE ORO 306632.7 6531076 1462 23LHR000260 CERRO DE ORO 306633.7 6531093 1471 23LHR000261 CERRO DE ORO 306641.7 6531123 1466 23LHR000262 CERRO DE ORO 306766.9 6531185 1447 23LHR000263 CERRO DE ORO 306763.9 6531181 1444 23LHR000264 CERRO DE ORO 306597.4 6530989 1433 23LHR000265 CERRO DE ORO 306597.2 6530995 1433 23LHR000266 CERRO DE ORO 306665 6530756 1455 23LHR000267 CERRO DE ORO 306686.3 6530622 1495 23LHR000268 CERRO DE ORO 306685.8 6530582 1504 23LHR000269 CERRO DE ORO 306685.9 6530581 1502 23LHR000270 CERRO DE ORO 306686.6 6530579 1502 23LHR000271 CERRO DE ORO 306575.1 6530448 1573 23LHR000272 CERRO DE ORO 306597.7 6530385 1539 23LHR000273 CERRO DE ORO 306575.9 6530297 1542 23LHR000274 CERRO DE ORO 306575.9 6530297 1542 23LHR000275 CERRO DE ORO 306455.9 6530160 1573 23LHR000276 CERRO DE ORO 306455.9 6530160 1573 23LHR000277 CERRO DE ORO 306457.8 6530151 1582 23LHR000278 SOUTHERN PORPHYRY 307748.1 6528540 1504 23LHR000279 SOUTHERN PORPHYRY 307821.7 6528507 1521 23LHR000280 SOUTHERN PORPHYRY 307851.6 6528434 1542 23LHR000281 SOUTHERN PORPHYRY 307891.1 6528399 1542 23LHR000282 SOUTHERN PORPHYRY 307981.1 6528371 1565 23LHR000283 SOUTHERN PORPHYRY 307989.7 6528372 1576 23LHR000284 SOUTHERN PORPHYRY 308003.1 6528382 1576 23LHR000285 SOUTHERN PORPHYRY 308017.6 6528393 1577 23LHR000286 SOUTHERN PORPHYRY 307708.5 6528556 1502 23LHR000287 SOUTHERN PORPHYRY 307712.3 6528558 1497 23LHR000288 LLAHUIN 307795.2 6531913 1401 23LHR000289 LLAHUIN 307789.2 6531903 1379 23LHR000290 LLAHUIN 307883.4 6532095 1453 23LHR000291 LLAHUIN 308060 6532261 1509 23LHR000292 LLAHUIN 308093.6 6532306 1510 23LHR000293 LLAHUIN 308191.3 6532391 1552 23LHR000294 CERRO DE ORO 306884.8 6531468 1371 23LHR000295 CERRO DE ORO 306886.4 6531467 1370 23LHR000296 CERRO DE ORO 306886.6 6531464 1372 23LHR000297 CERRO DE ORO 306874.1 6531438 1371 23LHR000298 CERRO DE ORO 306873.2 6531439 1378 23LHR000299 CERRO DE ORO 306876.2 6531441 1378 23LHR000300 CERRO DE ORO 306887.2 6531438 1375 23LHR000301 CERRO DE ORO 306884.8 6531438 1373 23LHR000302 CERRO DE ORO 306883.9 6531439 1375

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72284Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72284&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000SUH8Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.