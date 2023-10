EQS-News: HELLA GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Umsatzentwicklung

LIPPSTADT (DEUTSCHLAND) 18. Oktober 2023 Neun-Monats-Umsatz 2023:

HELLA verbessert Umsatz um 13 Prozent Konzernumsatz erhöht sich auf 5,9 Milliarden Euro; währungsbereinigter Umsatz steigt um 17 Prozent auf 6,2 Milliarden Euro

Alle Business Groups tragen zu erfolgreicher Geschäftsentwicklung bei Der unter der Dachmarke FORVIA agierende Automobilzulieferer HELLA hat heute die Umsatzdaten für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2023 veröffentlicht (1. Januar bis 30. September 2023). Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist der Konzernumsatz um 12,6 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro gestiegen (9M Kalenderjahr 2022: 5,3 Milliarden Euro); um Wechselkurseffekte bereinigt verbesserte sich der Umsatz um 16,8 Prozent auf 6,2 Milliarden Euro. Zur erfolgreichen Geschäftsentwicklung haben alle Business Groups von HELLA beigetragen. Im Lichtbereich verbesserte sich der Umsatz um 16,1 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro (9M Kalenderjahr 2022: 2,5 Milliarden Euro). Maßgeblich hierfür waren höhere Produktionsvolumina in allen Regionen sowie insbesondere die gestiegene Nachfrage nach neuesten Lichttechnologien durch Hersteller von Elektrofahrzeugen. Die Business Group Elektronik verzeichnete ein Umsatzwachstum um 9,7 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro (9M Kalenderjahr 2022: 2,3 Milliarden Euro), vor allem durch ein erfolgreiches Geschäft mit Hochvolt-Batteriemanagementsystemen und Radarsensoren. Die Business Group Lifecycle Solutions steigerte den Umsatz um 9,7 Prozent auf 0,8 Milliarden Euro (9M Kalenderjahr 2022: 0,7 Milliarden Euro). Haupttreiber waren das starke Ersatzteilgeschäft in Polen, Mexiko und Brasilien; eine weiter steigende Nachfrage nach einem neu auf den Markt gebrachten Partikelzähler sowie das solide Geschäft für Land- und Baumaschinen, Trucks und Busse. Michel Favre, Vorsitzender der HELLA Geschäftsführung: "In 2023 sind wir sehr erfolgreich unterwegs. Wir wachsen in allen Bereichen und in allen Regionen. Vor allem besetzen wir mit unseren Technologien die großen Markttrends der Mobilität. Bei automatisiertem Fahren, Elektromobilität und anspruchsvollsten Lichtlösungen sind wir führend. Dies unterstreicht unsere starke strategische Position als einer der wesentlichen Gestalter automobiler Mobilität." Die vollständigen Neun-Monats-Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 werden wie geplant am 7. November 2023 bekanntgegeben. Hinweis: Diesen Text sowie passendes Bildmaterial finden Sie auch in unserer Pressedatenbank unter: www.hella.de/presse



