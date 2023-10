© Foto: John Angelillo - picture alliance / newscom



Die Künstliche Intelligenz könnte eine Finanzkrise im Verlauf eines Jahrzehnt auslösen, warnt der Chef der US-Börsenaufsicht. Eine Mitschuld sieht er bei den Banken.Der Vorsitzende der US-Börsenaufsicht SEC hat davor gewarnt, dass die Künstliche Intelligenz (KI) eine Finanzkrise auslösen könnte, da die Wall Street die neue Technologie etwas schnell einsetzt. Gary Gensler erklärte gegenüber der Financial Times, es sei "fast unvermeidlich" sei, dass die KI bereits in den späten 2020er oder frühen 2030er Jahren einen Finanzcrash auslösen werde. Das Vertrauen in die von Technologieunternehmen entwickelten Modelle könnte zu einem wirtschaftlichen Chaos führen, fpgte er hinzu. "Ich glaube, dass …