Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4878/ Marc Vesely recte Riha ist Head of M&A and Investor Relations bei der zur Montana Tech Components Gruppe gehörenden Montana Aerospace mit Listing an der Schweizer Börse. Wir sprechen über WU Wien und Edinburgh Business School sowie einen Start in jungen Jahren bei Montana Tech Components mit tollen Challenges durch Michael Tojner, aktuell spricht Marc über Zusammenarbeit mit "zwei Michaels" (hie und da in der Gondel), denn Ex-JoWooD Michael Pistauer ist der Haupt-Sparringpartner bei Montana Aerospace, zu der Marc Anfang 2021 für das Projekt Börsengang wechselte. Im Sommer 2021, also mitten in der Pandemie, hat dann das Seid-Ihr-wahnsinnig-1,5 Mrd.-IPO an der Schweizer Börse SIX stattgefunden. Wir ...

