AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM MINUS - Nach zwei relativ stabilen Tagen kommt der Dax am Mittwoch nicht voran. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 15 240 Punkte. Am Montag und Dienstag hatten sich bei kleineren Rückschlägen allerdings wieder Käufer gefunden, nachdem der Dax einmal sogar bis auf 15 103 Punkte abgesackt war. Die Nervosität im angeheizten Nahost-Konflikt nimmt allerdings wieder zu - bei steigenden Ölpreisen. Am Abend hatte es einen Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen gegeben.

USA: - GEMISCHT - Die US-Börsen haben am Dienstag nach dem starken Wochenauftakt mit verschiedenen Vorzeichen geschlossen. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss knapp im Plus, während der technologielastige Nasdaq 100 0,33 Prozent verlor. Als leichte Belastung erwiesen sich am Dienstag die weiter steigenden Renditen am Anleihenmarkt, nachdem jüngste Konjunkturdaten überraschend robust ausgefallen waren und so erneut Inflationssorgen entfacht hatten.

ASIEN: - VERLUSTE - Ein im dritten Quartal unerwartet starkes Wirtschaftswachstum in China hat den Börsen in Asien am Mittwoch nur wenig Halt gegeben, es konnte die Sorgen um Chinas Wirtschaft nicht vertreiben. In Tokio erholte sich der Leitindex Nikkei 225 vom Tagestief, zuletzt lag er aber noch knapp mit 0,04 Prozent im Minus. Der chinesische CSI 300 allerdings verblieb mit 0,7 Prozent im Minus. In Hongkong bewegte sich der Hang-Seng-Index zuletzt 0,2 Prozent tiefer.



DAX 15251,69 +0,09%

XDAX 15252,95 +0,03%

EuroSTOXX 50 4152,32 +0,06%

Stoxx50 3955,09 +0,26%



DJIA 33997,65 +0,04%

S&P 500 4373,20 -0,01%

NASDAQ 100 15122,01 -0,33%



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 128,13 +0,05% °



DEVISEN:





Euro/USD 1,0579 +0,01%

USD/Yen 149,67 -0,10%

Euro/Yen 158,33 -0,09%



ROHÖL:





Brent 91,69 +1,79 USD WTI 88,63 +1,97 USD °



