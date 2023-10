Der Effekt fällt laut Universität des Saarlandes in den "Tälern" der Strukturen doppelt so stark aus.Saarbrücken - Der aggressive Krankenhauskeim Staphylococcus aureus haftet an manchen Stellen seiner Hülle besser als an anderen. Diese neuen Erkenntnisse von Forschern der Universität des Saarlandes könnten der Ausgangspunkt für wirkungsvollere bakterienabweisende Oberflächen sein. Zur Entschlüsselung der Bakterienhaftung haben die Experten die sogenannte Einzelzellkraftspektroskopie eingesetzt.

