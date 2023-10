Forscher nutzen photonischen Kristall aus Silizium - Neues Werkzeug für den 6G-Mobilfunk.Aoba-ku - Gravitation in Form Schwarzer Löcher im All kann einen Lichtstrahl ablenken - doch nicht nur dort, wie Forscher der Tohoku-Universität ermittelt haben. Mit einem Kristall, dessen Aufbau sie gezielt verzerrt haben, ist es gelungen, einen Lichtstrahl zu beugen. Das Phänomen nennen sie «Pseudogravitation». Es eröffnet der Optik eine völlig neue Dimension. Licht lässt sich per Glasfaser...

Den vollständigen Artikel lesen ...