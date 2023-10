Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Plug Power hat sich in den vergangenen Tagen an den Börsen kaum entwickelt. Der Titel aus den USA musste am Dienstag einen Abschlag in Höhe von -2 % hinnehmen. Dennoch gab es zuletzt mehr Nachrichten als etwa für die Konkurrenz von Nel Asa oder gar ITM Power aus Großbritannien. Zudem wird Plug Power am 9. November seine Quartalszahlen vorlegen. Die Stimmung wird davon beeinflusst werden - nur in welche Richtung? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...